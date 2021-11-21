國際新創機器人節 湖口高中國中部奪創意冠軍好樂

湖口高中國中部在今年的TIRT國際新創機器人節中，獲得創意加碼賽第1名，參賽的學生們雖然僅利用課餘時間組裝機器人、練習寫程式，但憑著參照動畫電影瓦力機器人的模樣，將自走車改造成「瓦力小瓜呆勝利車」而獲得評審青睞，讓師生們都開心不已。

TIRT國際新創機器人節由祥儀企業發起辦理，是國內最盛大的機器人賽事，今年因疫情，部份賽事辦線上競賽，不過新竹縣的多所國中小組隊參加「自駕車線上創客賽」都表現亮眼。

縣府教育處表示，這次競賽展現了新竹縣推廣並深化科技教育的成果，例如國小組的創意加碼賽，安興國小囊括第2名及創意人氣獎；大坪國小、興隆國小、博愛國小、華興國小、桃山國小也都有多隊獲得佳作，另外新豐國中也奪下創意加碼賽第3名及創意人氣獎、佳作等多個獎項，博愛國中也有2隊拿下創意人氣獎。

湖口高中國中部不僅勇奪創意加碼賽第1名，還獲得競速挑戰賽第2名及第3名，該校圖書館主任陳永龍說，學生們利用課餘時間練習機器人組裝、程式撰寫、影片拍攝，卻能獲得這樣的成績，讓付出終於有收穫。

教育處長楊郡慈表示，這次比賽難度相當大，各隊須自行編寫程式，讓自走車能在彎彎曲曲的賽道上自動循線前行，過程中還要不斷嘗試錯誤與調整策略，創意加碼賽則要參賽隊伍的車子除了要會跑，還要為它設計最酷、最炫的造型，讓這次科技競賽，融入更多的美感元素。

楊郡慈也表示，祥儀企業創辦人蔡逢春董事長是新竹縣五龍國小傑出校友，已連續2年捐贈縣轄中小學自走車創客套件，挹注資源協助縣助新竹縣學校推展資訊科技教育，新竹縣教育研究發展暨網路中心也搭配辦理系列教師培訓活動，讓各校能活用受贈套件，發展課程及進行競賽準備。