雄中迎百年校慶！校友會、家長會總動員

高雄中學明年4月將迎來創校百年校慶，家長會、校友會都積極動起來。新任家長會長李政學也是雄中校友，校友們組成籌備會，贊助辦校慶系列音樂會，發起「雄中百年校慶捐百萬」，為母校的百年盛典盡心力。

雄中校長莊福泰表示，雄中是高雄市第一所設校百年的高中，百年校慶更凝聚了雄中人，家長會與校友會全力支持與協助，要讓這場跨越一世紀的雄中盛典圓滿達成。

新任家長會長李政學是內科腎臟科專科醫師，民國76年雄中畢業之後，考上高雄醫學院醫學系，從此開始行醫之路，目前在小港區開設明港診所附設洗腎中心。他表示，過去女兒念國小、國中時，都由太太參與家長會事務的協助，這一次女兒上榜雄中音樂班，此次因為雄中是母校，於是義不容辭接下家長會長一職，希望能夠為母校盡一點心力。

雄中校友來自各行各業，許多事業有成，大家都希望百年才一次的慶祝活動，能彰顯雄中創校的特色。校長莊福泰本身也是雄中72級校友，面對百年校慶的大任務，抱持「只准成功，不許失敗」的信念，很高雄有一大群對母校有強烈向心力與凝聚力的校友，在事業有成之後都能投入校務與社會公益。

由雄中75級「雄大組」就發起贈參考書助家扶貧困學生翻轉人生活動，從107年開始，至今已經邁入第5年，第7度捐贈；更獲得71年、81級校友的響應，贈書的足跡更從高雄遠至台南、屏東、台東，甚至台北。校友發起明年「雄中百年校慶捐百萬」活動，75級同學會更愛心南北串聯，除了108年捐贈48萬元給弱勢學童，今年9月3日繼續在台北市捐贈52萬元給恩加貧困家庭協會，以愛的行動，響應雄中百年校慶。