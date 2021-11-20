吳濁流文學獎今頒獎 「客家安徒生」獲客語詩首獎

新竹縣政府文化局主辦2021年吳濁流文學獎，歷經近3個月徵文，總收件數達574件，近一半是現代詩214件，評選出30件獲獎，今天在新埔吳濁流故居舉行頒獎典禮，今年新增「客語詩」類別，首獎由「客家安徒生」之稱的詩人張捷明獲得，他上台朗誦得獎作品《糴稗仔》，作品以反諷手法來描寫現代農耕，深度展現文學之美。

新竹縣長楊文科今天到場頒獎，表示縣府對於文學、音樂、美術與戲劇等發展都不遺餘力，甚至客家傳統文化都是全力推動，今年是「吳濁流文學獎基金會」改隸新竹縣的第2年，很感動吳濁流老師的孫女吳杏村及家族每年都全力支持，發揚吳濁流精神。

文化局指出，此次吳濁流文學獎由財團法人吳濁流文學獎基金會及財團法人新竹縣文化基金會經費挹注，總獎金高達123萬元，除了現代詩、兒童文學、散文、短篇小說外，也有客語、閩南語、原住民語以及描寫新住民文化題材，呈現台灣多元文化。

今年吳濁流文學獎新增「客語詩」類別，評審委員們一致認為雖是首次徵文，但投稿內容題材廣、水準高，有很多好的作品，為避免有遺珠之憾，決議增加佳作3名。

張捷明拿下客家詩首獎，他分享《糴稗仔》是在敘述早期務農，水田得來不易，顧稻田更是認真，反觀現今少數人只求領取休耕補助至少耕作一季的規定下，秧苗插下就放任自由生長。他很高興能獲得文學獎肯定，希望能用客語詩將客家文化傳承下去，

黃明峯獲得現代詩首獎《夢的諏鏡》是一首從頭到尾都用台語書寫的詩，以台灣第一位博物學家王雨卿的人生行路為題材，追想他調查研究台灣生物的努力及貢獻；陳秋玉獲得短篇小說首獎《風中的吹糖人》有新竹在地的特色。