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嘉義高中學生群聚走廊拿球棒叫囂 校方澄清

中央社 / 嘉義市20日電

國立嘉義高中教室走廊昨天下午發生10多名學生聚集叫囂，另有1名學生持球棒，要求1名2年級學生刪除IG照片，今天被媒體報導；校方表示，並無媒體所報導的暴力行為。

嘉中1名學生向某媒體爆料，一群10多名2年級學生昨天午休時間在教室走廊外，為其中1名同學慶生，因丟水球、講話聲量過於吵雜，影響到整棟學生無法午休。其中1名被影響的學生相當不滿，拍照PO在Instagram（IG）社群軟體，並標注智障等類似字眼。

這一群2年級嬉鬧學生發現被拍照PO在IG，還留下智障等類似字眼，昨天下午利用下課時間，聚集在留訊息的班級前，要求PO照片的同學刪除。某媒體今天報導，嘉中教室走廊百人聲勢浩大群聚，還有同學拿著球棒示威叫囂。

嘉義高中校長陳元泰接受中央社記者訪問表示，一群2年級學生昨天午休在資優大樓1樓用刮鬍泡沫在慶生，教官前往處理時，207班1名學生由樓上拍攝照片並PO在IG上，還標注低能、智障等類似字眼。

陳元泰指出，這一群慶生的學生昨天下午3時15分下課，聚集在207班前要求道歉，現場人數越聚越多，大多是湊熱鬧，還包括1名毫無相關的學生拿球棒到場，後來，教官前往時，群聚學生一哄而散，過程並無媒體所報導的暴力行為。

陳元泰說，目前學務處已掌握PO文及群聚的學生，後續將加強正向輔導，並依照學生輔導管教辦法及校規進行相關處置。

陳元泰表示，校方教務、學務及輔導室將利用集會及課堂加強宣導網路正確使用方式，教導學生網路互動的正確觀念，避免做出傷害別人或引起紛爭的不當行為。同時加強法治教育宣導。

教官 嘉義

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