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賽德克織布工藝師張胡愛妹 傳承技藝和文化精神

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
張胡愛妹8歲學習賽德克族傳統織布，數十年如一日並在織布時吟唱賽德克歌謠，保存賽德克技藝和文化。圖／南投縣文化局提供
張胡愛妹8歲學習賽德克族傳統織布，數十年如一日並在織布時吟唱賽德克歌謠，保存賽德克技藝和文化。圖／南投縣文化局提供

賽德克傳統織藝是重要文化資產，南投文化局今天在日月潭伊達邵逐鹿市集為賽德克族傳統織布工藝保存者張胡愛妹舉辦特展，讓各界認識賽德克織布極致技巧，以及張胡愛妹數十年如一日，傳承賽德克工藝和文化的堅持。

張胡愛妹住在仁愛鄉春陽部落，8歲就跟著母親學習織布，個性開朗，熱愛傳統樂舞，喜歡在織布時一邊唱歌，傳統歌謠讓後輩朗朗上口，雖然已經80多歲，但傳承織布技藝數十年如一日，她吟唱的歌謠，也是賽德克生活環境與型態的真實記錄。

張胡愛妹面對技藝傳承，總是鼓勵青年要好好，不能讓傳統文化斷了根，她雖已高齡，但思路與邏輯仍非常的清晰，讓後輩不得不佩服充滿生活智慧的老人家，張胡愛妹本身更是一部賽德克文化辭典。

南投縣文化局說，這次賽德克傳統織布展覽名稱定為「Balay Balay - Bakan Nawi」。「Balay」在賽德克族語中是「真正的、很」的意思，傳達賽德克族人認為Bakan Nawi（張胡愛妹）藝師， 非常有內涵及獨特性，足以做為後輩學習對象。

張胡愛妹特展至11月26日，除張胡愛妹織布技藝與知識體系，也包含她對「家」的照顧方式，與豐富多元的的生命歷程，希望藉由Bakan Nawi 的織布展，喚起後輩保存傳統技藝意識，讓賽德克文化繼續流傳、擴散。

張胡愛妹8歲學習賽德克族傳統織布，數十年如一日並在織布時吟唱賽德克歌謠，保存賽德克技藝和文化。圖／南投縣文化局提供
張胡愛妹8歲學習賽德克族傳統織布，數十年如一日並在織布時吟唱賽德克歌謠，保存賽德克技藝和文化。圖／南投縣文化局提供

文化局 南投

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