屏東中正國中校慶「123中正人」5米8高微笑可愛木頭人

韓劇魷魚遊戲熱播，風靡全球，劇中不少暴力場景備受爭議，123木頭人畫面蔚為經典。屏東縣中正國中校慶運動會，學校美術老師高超俊創意發想，製作5米8高的微笑可愛「123中正人」，設計趣味競賽帶領學生們回味5、6年級生小時候常玩的遊戲，也告訴學生們反暴力、友善校園正確觀念，不少學生們看到微笑可愛風的木頭人，都爭相拍照打卡。

中正國中學務主任許世展說，校慶是學校生日，設計123木頭人趣味競賽，學生們可能沒有玩過，只在影集魷魚遊戲看到，影集呈現暴力情況，學校還原123木頭人原意，讓孩子們校慶時一起玩、一起同樂，透過跑步、急停，結合運動，讓每個孩子們都能參與。