南市億載國小不一樣的朝會 小市長團隊推閱讀與雙語

台南市億載國小有不一樣的兒童朝會，由小市長李沐綺帶領的自治市團隊推動閱讀與雙語教育，透過線上會議運用雙語問候、帶領全校學生進行閱讀平台布可星球的探索，以及挖掘能量，也分享如何進行ICRT的學習步驟與投稿祕訣。

教務主任張瑾玥表示，李沐綺是億載國小110學年度的自治市小市長，多才多藝，熱心公益，參加校內外比賽更是獲獎連連，舉凡作文、科展、英語說故事、國語演說等都有好表現，今年還榮獲廣達導覽達人首獎。

校長林志政說，以往的兒童朝會，通常是在操揚升旗時，小市長上台協助師長宣導生活教育，有時會輔以話劇等節目演出。開學至今，因疫情的關係，採線上兒童朝會的模式，各班的小朋友在自己的班級裡，雖然無法「面對面」，但透過螢幕感覺更親近，猶如身歷其境，也有實體無可取代的優勢。