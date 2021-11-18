聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市億載國小不一樣的朝會 小市長團隊推閱讀與雙語
台南市億載國小有不一樣的兒童朝會，由小市長李沐綺帶領的自治市團隊推動閱讀與雙語教育，透過線上會議運用雙語問候、帶領全校學生進行閱讀平台布可星球的探索，以及挖掘能量，也分享如何進行ICRT的學習步驟與投稿祕訣。
教務主任張瑾玥表示，李沐綺是億載國小110學年度的自治市小市長，多才多藝，熱心公益，參加校內外比賽更是獲獎連連，舉凡作文、科展、英語說故事、國語演說等都有好表現，今年還榮獲廣達導覽達人首獎。
校長林志政說，以往的兒童朝會，通常是在操揚升旗時，小市長上台協助師長宣導生活教育，有時會輔以話劇等節目演出。開學至今，因疫情的關係，採線上兒童朝會的模式，各班的小朋友在自己的班級裡，雖然無法「面對面」，但透過螢幕感覺更親近，猶如身歷其境，也有實體無可取代的優勢。
在操場上，距離遠的小朋友可能無法看清楚台上的演示或說明，但是線上就沒有這個問題了。林志政表示，該校在家長會長吳俊男超前部署贊助各班教室裝設攝像鏡頭，讓學習無遠弗屆。李沐綺說，準備過程有點辛苦，要自己寫稿和製作投影片，但能和大家一起分享卻是開心的事，希望大家動起來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言