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治平高中徐苡絜田徑獲3金1銅 調整身體狀態自律驚人

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
治平高中3年級同學徐苡絜在110全國中等學校田徑錦標賽以及全國運動會田徑項目1500、5000公尺中共榮獲3面金牌1面銅牌佳績。記者翁唯真／攝影
治平高中3年級同學徐苡絜在110全國中等學校田徑錦標賽以及全國運動會田徑項目1500、5000公尺中共榮獲3面金牌1面銅牌佳績。記者翁唯真／攝影

治平高中3年級同學徐苡絜在110全國中等學校田徑錦標賽以及全國運動會田徑項目1500、5000公尺中共榮獲3面金牌1面銅牌佳績，雖然歷經疫情及身體狀況調養，仍獲得佳績，雖然全運會只得銅牌，卻是全運會中20歲以下歷年排名第2。

徐苡絜從5年級下學期開始進入田徑隊練習，一開始是以200公尺及跳高為主，但因國小教練認為她體力很好，因此讓他轉戰1500、5000公尺，不過對自我要求很高的她，為了能取得更好的成績，一度在發育期間減重來達到更好的體態，1天只喝1杯牛奶、咖啡及吃1顆蘋果，導致她在高一時一度體重只到39公斤，造成營養不良及多處骨折，常在練習時跌倒無法自己爬起來，卻仍堅持練習下去，在她心裡只要多吃一些就會很有罪惡感。

不過在諮商老師、父母及教練的陪伴開導下及自己的努力，所幸慢慢恢復，終於在全中錦及全運會中獲得佳績，讓他頗有成就感。

「她是十幾年難得一見的奇材」，教練張家豪說，徐苡絜的自律相當驚人，每天上午6時30分訓練，她5時起床後就先在家裡自我訓練，再來學校，下午再練1次，每天訓練5小時，因為她認為要做就要做最好，面對心理挫敗時讓自己哭3分鐘，3分鐘過後告訴自己，放鬆一點，沒關係的。

張家豪說，她在比賽前3周還施打BNT疫苗，剩最後1周才加緊訓練，因此在全運會5000公尺上和第2名相差0.03秒，卻是全運會中20歲以下歷年排名第2。

徐苡絜感謝董事長吳慶堂夫婦給予體育班的資源，也感謝父母親，不管是晨間、晚間為她準備充足的營養飲食，不管是什麼比賽，都會幫她解決交通上的問題，甚至接送。在高中的最後階段，她的目標是能選拔上亞洲青年田徑錦標賽國手資格，希望在高中階段能夠在國際上取得一定的成績，最後期許未來能夠為校為國爭光，獲取更多的榮譽。

疫情 疫苗 金牌

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