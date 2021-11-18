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家齊高中全國技能競賽穿金戴銀 取得技優保送大學機會

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中參加全國技能競賽，共奪得共奪得1金、2銀、2佳作。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中參加全國技能競賽，共奪得共奪得1金、2銀、2佳作。記者鄭惠仁／攝影

家齊高中流行服飾科與餐飲管理科師生參加全國技能競賽，共奪得1金、2銀、2佳作，成績亮眼。其中學生黃詩芮國服職類第1名，王詡詠及應屆畢業生黃舒縵在服裝創作類奪銀，黃詩芮、王詡詠都取得以技優保送大學的機會。

校長陳韻如表示，應屆畢業生黃舒縵就讀新化國中時，即以家齊流行服飾科特色班為目標，在學期間獲得全國技能分區競賽選手代表資格，雖在分區賽表現不盡人意，在指導老師持續鼓勵下，去年在家事類科技藝競賽中脫潁而出，榮獲服裝設計組第1，不但獲得技優保送輔仁大學，也取得參加這次全國技能賽資格。參賽練習過程雖逢疫情，仍在家中自學不綴，因為不想放棄，終於獲得服裝創作職類銀牌，相當不易。

另參賽的3名流行服飾科選手對於服裝製作的專業養成，「從零開始」，在指導老師蔡佩妤、陳美貴等人的辛勤指導下，用課餘、例假日，努力反覆練習，逐步改善在創作與製作過成中的缺點，終於在全國賽榮獲亮眼成績。

餐飲科學生張淑嬿、陳俐慈先在分區賽榮獲第2、及第3名，取得全國賽入門票，並在全國賽的餐飲服務職類獲得佳作。

陳韻如說，今年全國技能競賽來到第51屆，多年來已培育出無數技能人才，並代表台灣奪下無數的世界盃獎牌，許多技職學生藉由此賽互相切磋技術，一直都是高手雲集，競爭激烈；榮獲前3名學生可獲技優保送大學機會，家齊高中高職部設有餐飲科及流行服飾科，除了升學成績亮眼外，在技藝領域也下足功夫，無論是技術士技能檢定的通過率、全國技藝競賽及地方性的比賽上，都有優異成績。

升學

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