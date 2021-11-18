暨大友善校園生態 穿山甲媽媽躍上繪本倡保育

國立暨南國際大學位居南投縣埔里淺山地區，校園生態豐富，常見穿山甲拜訪，校方積極營造友善生態環境，環安中心近期更與學生、作家合作書寫創作相關繪本，後續將推出明信片、背包與抱枕等文創商品，盼進一步宣傳生態保育的觀念。

暨大指出，該校致力推動綠色校園，環境宜人，提供野生動物棲息的絕佳場所，且因位於山麓區，常見被列入瀕危物種的穿山甲拜訪，但也因校內偶有流浪犬，又有師生活動、交通出入，過去曾有犬殺、路殺等狀況，近年積極投入保育減傷。

而為營造友善穿山甲生活的棲地環境，暨大加強校園巡視，積極管控流浪狗的入侵，同時在校內設立警示標牌、專屬貼紙等提醒師生注意，更針對穿山甲常出沒的機車專用道在路緣設置「穿山甲階梯」，改善路緣過高，不利其逃生的窘境。

暨大環境保護暨安全衛生中心今年更與土木工程系博士生馮郁筑、地方作家潘樵合作，將穿山甲擬人化進行繪本創作，而繪本中除了提到穿山甲生態習性，也讓一隻名為「潘格琳」的穿山甲媽媽帶民眾探索暨大，將校內花季與生態融入其中。

馮郁筑表示，繪本中的「潘格琳」是隻愛賞花的穿山甲，每隔2個月的月圓之日就會去探訪校園賞花，依季節賞櫻、看油桐花，也會貢德氏赤蛙、黑眉錦蛇、領角鴞、熊蜂等會在校內出現的小動物們互動，她會獨自出門，也會帶著孩子出遊。