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體育教學模組策略聯盟 淡水三芝5校認證正式掛牌

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區屯山國小，與三芝區橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小老師都取得模組教師認證，並且為體育教學模組策略聯盟正式掛牌。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山國小，與三芝區橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小老師都取得模組教師認證，並且為體育教學模組策略聯盟正式掛牌。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區屯山國小，與三芝區橫山國小、石門國小、老梅及乾華國小，在去年組成策略聯盟，讓學校在體育課教學上，有更創意的變化，進而帶動孩子多元學習，然而經過一年的執行，這5所學校老師都取得模組教師認證，並且為體育教學模組策略聯盟正式掛牌。

由於教育部體育署、國立臺灣師範大學體研中心、新北市政府教育局支持與協助，促成體育教學模組策略聯盟工作坊試辦計畫，為學校教學現場創造1加1大於2的機會，讓5所位於新北市北海岸的偏鄉小學，全校老師100%取得模組教師認證，體育專業能量獲得大躍進。

教育部體育署體育教學模組教師認證計畫主持人掌慶維教授特別專程到這5所位於新北市北海岸的偏鄉小學，進行掛牌，親自肯定全校老師的用心投入體育教學模組，讓體育課變得更有趣、孩子上課很快樂。

過去國小體育課，都會有非專科教師任教的情況，導致體育課變成一般的活動課，透過體育模組化教學，讓非專科老師對於體育課有更精進的教材，並且讓孩童學習時，同時融合體育專業與趣味性，減低受傷機率，透過活動體驗，規則講解讓體育課變的更好玩，也實際的達到體育專長教學目的。

體育 淡水

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