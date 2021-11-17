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影／全國高中農業類技藝競賽苗農登場 選手卯勁拚金手

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供

全國中等學校農業類學生技藝競賽昨天起一連3天在國立苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽，苗農相隔10年再次承辦這項全國技藝競賽，校方特別以「精湛技藝超群倫、農業藍海我領航」的競賽主軸加上杭菊、草莓等地方特色主題來辦比賽，希望留給參賽師生深刻印象。

苗栗農工指出，這次競賽項目有農場經營、園藝、造園景觀、森林、畜產保健、生物產業機電、農業機械、食品加工、食品檢驗分析等九大職種，參賽學生來自全國30所農業學校約259名的技藝選手，可說各校菁英齊聚一堂較高下，也藉此切磋技藝建立友誼，選手努力展現亮麗的學習成果，更創造技藝發展的無限可能。

昨天下午展開各職種的學科測驗，今天起進行各項職種的術科測驗，今年活動仍值疫情期間，考場人員須全面配套口罩、測量體溫、採實名制入場等高規格防疫，也不開放觀賽，但全國高級中等學校技藝競賽資訊平台仍提供各項競賽資訊，民眾可以透過網站參與，頒獎典禮預定明天舉行。

全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
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全國中等學校農業類學生技藝競賽一連3天在苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽。圖／國立苗栗農工提供
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