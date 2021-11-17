影／全國高中農業類技藝競賽苗農登場 選手卯勁拚金手

全國中等學校農業類學生技藝競賽昨天起一連3天在國立苗栗農工舉辦，今天展開各項術科競賽，苗農相隔10年再次承辦這項全國技藝競賽，校方特別以「精湛技藝超群倫、農業藍海我領航」的競賽主軸加上杭菊、草莓等地方特色主題來辦比賽，希望留給參賽師生深刻印象。

苗栗農工指出，這次競賽項目有農場經營、園藝、造園景觀、森林、畜產保健、生物產業機電、農業機械、食品加工、食品檢驗分析等九大職種，參賽學生來自全國30所農業學校約259名的技藝選手，可說各校菁英齊聚一堂較高下，也藉此切磋技藝建立友誼，選手努力展現亮麗的學習成果，更創造技藝發展的無限可能。