方濟中學突停招 家長批經營有問題：代理校長清潔隊退休

創校近一甲子、立委高虹安的母校方濟中學將於111學年停招，突如其來的消息令校友、師生相當錯愕，家長代表王翔郁今與高虹安舉行記者會，呼籲台北市教育局徹查是否有程序不當。王翔郁表示，以方濟中學財務與招生狀況，應未到必須停招地步，他也透露，代理校長竟是清潔隊退休，不符合法規，顯見學校經營方式有嚴重問題，教育局、相關單位應介入調查。

王翔郁指出，校方9月初時突召開臨時校務會議，宣布學校將於明年停招，事前未經過充分溝通，便將申請書送到教育局，很多家長則是到昨天晚上才知道停招的事情，恐嚴重影響準備直升或採繁星升學的學生權益，呼籲教育部介入調查，維護學生受教權及教師工作權。

王翔郁也提到，方濟中學今年共有110名新生，全校大概有500位學生，以人數而言可以繼續維持，也有足夠校務發展基金可繼續經營，但對於停招後的規劃，學校卻完全沒有溝通過，甚至過去三年的代理校長竟是清潔隊退休，不符合校長資格，其妻更擔任總務處人員，有違反私校法嫌疑，種種現象令人質疑校方經營方式出了嚴重問題。

另據教師陳情書指出， 9月3日召開臨時校務會議蓄意隱瞞會議主題，又於隔周一以此會議前老師們之簽名表，作為全校教職員已同意文件，送交教育局，令與會教師有被欺騙、被枉用簽名之感。且會中雖有呈現計畫轉型為文教中心、現職員工優退優離資遣方案，但至今未見任何書面化及口頭說明，僅有胡姓校長、董事會秘書個別晤談校內老師，勸阻老師勿集結討論學校退場之事，以避免損及個人權益，造成學校老師處於白色恐怖氛圍。