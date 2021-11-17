冬日破風而行！ 台南偏鄉跨校聯盟山海探索

台南市通興、塭內及樹人國小今年跨校聯盟締結夥伴學校，以春、夏、秋、冬4季高峰課程讓偏鄉小校孩子共學、共議、共趣、共樂、共享，探索山海情境。冬之高峰課程為台江公園22公里單車挑戰，欣賞濱海美景，並實作體驗討海人的辛勞。

通興國小校長張吉宏表示，希望藉由高峰課程體驗，讓自然豐富的學習能量成為學習的養分，昨天3校四年級40餘名學生自自建功國小出發，沿著海埔堤防抵達台灣極西點國聖燈塔，在冬日沿海區域破風而行，欣賞沙洲美景，觀賞候鳥生態，並且透過實作課程，讓孩子感受文蛤的分類與包裝，體驗討海人的辛勞。

跨校高峰課程的內容包含事前的準備、歷程的探究到事後的檢討，學生必須接受完整系列的任務，從指導學生單車騎乘技巧、交通安全基本認知到感受豐富沿海環境生態，最後必須完成成果紀錄。學生表示，期待這1天好久，單車之旅讓他們收穫滿滿。

張吉宏說，希望藉由跨校聯盟戶外教育的活動，讓偏鄉學生結交不同生活環境的朋友，共同分享地方優質的人文歷史；也能透過活動完成體能與情境的艱辛挑戰，培養面對困境的勇氣，成就人生高峰經驗。