獨／北市第4所！方濟中學明年停招 高虹安剛獲傑出校友

少子化衝擊，近三年全國已有十所高中職申請停招，光台北市就占了三所，如今再傳出創校近一甲子、立委高虹安的母校方濟中學將於111學年停招，校方今證實此事，但未透露學生安置、董事會轉型方案，這也是台北市繼中興高中、立人高中、東方工商申請停招後，北市第四所停招的私中。其中，中興、立人已停辦，東方工商看準「大健康」潮流，今年九月「起死回生」重新復招。

根據教育部統計，109學年全國高中職學生數，高雄中山工商8449人居首，學生數前十名的私中，桃園市就佔四所；公立學校可容納所有國三生的台北市則無私校擠入前十名行列，甚至不少老牌私校人數連年腰斬，如台北市普林思頓高中（育達高職），兩年前學生還有5700人，109學年只剩2000多人；文德女中105學年有300餘人，今年只剩67人，未來不排除向下延伸學制。

方濟中學目前學生約有500多人，國中八個班、高中九個班，是台北市内湖區唯一男女合校的天主教完全中學，馬拉松好手林義傑曾在該校擔任體育老師，2002年征戰撒哈拉沙漠前、後，他也接受校內師生鼓舞與祝福。未料，方濟去年才剛舉辦完55周年校慶，副市長黃珊珊出席致詞時還提及「希望方濟能有無數個55年」，高虹安也在校慶典禮獲頒傑出校友獎，如今卻傳出要停招。

方濟高中校長胡嘉強今天受訪時證實，已提出停招申請，學生安置及校內教職員工作權益規畫，將配合教育局要求辦理。

台北市教育局副局長陳素慧也說，該校今年十月申請停招，已安排訪視委員到校確認狀況，待校方提交在校生學習權益、教職員工作保障、董事會轉型方向等規畫後，將於近期核定。她也強調，校方不能強制學生轉學，若無取得學生與安置學校的同意，應讓在校生原校畢業。

方濟中學停招消息一出，教育界也感到震驚。北部某私中校長指出，方濟的學生人數不算少，又是教會學校，品德教育為優先，推測未來停招後校地應會轉型用於社福或文教機構，繼續做教會想推展的事；十多年前從方濟高中畢業的王姓校友也覺得可惜，昔日的母校竟已成回憶，他還想再來一場校園巡禮，只怕當年有些老師已經沒在任教了。

少子化浪潮來襲，近三年全國已有十所高中職宣布停招，除了台北市三校，另還有新北中華中學、台南鳳和中學、嘉義弘德工商、苗栗龍德家商、嘉義協志工商、高雄高鳳工家等，近兩年弘德工商與鳳和中學也向教育部申請停辦，其中弘德工商尚未依教育部和私校諮詢會修正建議補件。