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好療癒！基隆這國中神秘嬌客到訪802班爆紅 全校來觀摩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
好療癒！基隆中正國中神秘嬌客到訪，802班爆紅，全校來觀摩。圖／中正國中提供
好療癒！基隆中正國中神秘嬌客到訪，802班爆紅，全校來觀摩。圖／中正國中提供

基隆市中正國中802班教室，今天來了一位神秘「嬌客」，是一隻很可愛的領角鴞貓頭鷹，牠就遠遠的站在榮譽榜前的架子上，學生開門發現十分的驚喜，牠也不怕人似的，不斷轉頭看著學生，陪著學生上課，一起讀書寫功課。卻也讓802爆紅，全校各班輪流來觀摩，以前都在動物園才看得到的領角鴞，今天近距離就能看到，是很好的一次生態教育。

今天有一隻可愛的貓頭鷹蒞臨中正國中，以前頂多是偶爾在校園樹叢間發現，今天上午7點多，學生開門進入學校後，赫然發現牠就站在電視的架子上，起初一動也不動，但似乎不怕人，全部學生都到教室上課後，牠也沒有被驚嚇飛走，就這樣一直留下來興緻盎然地陪伴802班同學們上課。

「不愧是博士鳥啊，而且就站在榮譽榜前面，像在鼓勵著學生好好用功念書、好好加油」，導師周彬彬說，貓頭鷹第一次飛到教室內，放學後教室門窗都有關好，不知怎麼飛進來的，學生都相當的驚喜，有這樣的嬌客到訪，今天大家講話都輕聲細語，怕吵到牠。

她說，最近就有音樂比賽，學生都認為領角鴞帶來吉兆，希望會有好成績。今天學生上課一切都如常，貓頭鷹也乖乖地看著大家，像在督促大家好好念書一樣。

「好可愛！」、「好療癒！」、「有記得帶我們的信來嗎？」學生對貓頭鷹的出現都好興奮，不只802班學生搶著和和牠一起拍照，各班也輪流來觀摩，讓802班今天爆紅，學生一班一班要來和貓頭鷹拍照，貓頭鷹也都很配合，轉頭對著鏡頭，一點都不怕生，有人還問可不可以借教室上課。

校長黃明智說，這是很好的一次生態機會教育，大家沒有驚擾牠，來去自如，也協助牠回到大自然的家，學生可以這樣近距離看到十分難得，生物老師也來確認是領角鴞，教導大家貓頭鷹生態知識。

好療癒！基隆中正國中神秘嬌客到訪，802班爆紅，全校來觀摩。圖／中正國中提供
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貓頭鷹 基隆

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