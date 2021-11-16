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恆春國中縣運豪奪18金 棒球成國內青少棒勁旅

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春國中棒球隊在前職棒球員李祖岑等專業教練帶領下，已成為國內青少棒勁旅。圖／恆春國中提供
屏東恆春國中棒球隊在前職棒球員李祖岑等專業教練帶領下，已成為國內青少棒勁旅。圖／恆春國中提供

位在屏東縣最南端的恆春國中，在今年剛落幕的縣運繳出18金、10銀、10銅超亮眼成績，包括田徑團體女子組總錦標、國男鏈球、鉛球、國女400公尺跨欄、400公尺，國中組棒球、武術長兵器、游泳混合式、蝶式及運動舞蹈等項目奪金，籃球、藤球項目也拿下銀牌。

恆春國中校長張鑑堂說， 國三的張博甄在國女400公尺跨欄和黃語瑄的1500公尺，兩人雙雙打破大會紀錄，在國女400公尺跨欄、400公尺、1500公尺以及800公尺共奪下4面金牌，在偏鄉刻苦的環境下苦練出好成績，是被教練看好的田徑新星；棒球隊在前職棒球員李祖岑等專業教練帶領下，已成為國內青少棒勁旅。

他說，恆春國中能獲得佳績，除了成立體育班外，更有賴選手家長的全力後援、恆春鎮公所、台電核3廠、中信、體發中心與縣府，也持續以經費支持，教練勉勵選手發展體魄、培養品格，練體、練技、練心，期許接下來各項競賽能再創佳績，讓外界看到偏鄉孩子的無限可能。

屏東縣最南端的恆春國中，在今年剛落幕的縣運繳出18金、10銀、10銅超亮眼成績。圖／恆春國中提供
屏東縣最南端的恆春國中，在今年剛落幕的縣運繳出18金、10銀、10銅超亮眼成績。圖／恆春國中提供

恆春 偏鄉 屏東縣

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