恆春國中縣運豪奪18金 棒球成國內青少棒勁旅

位在屏東縣最南端的恆春國中，在今年剛落幕的縣運繳出18金、10銀、10銅超亮眼成績，包括田徑團體女子組總錦標、國男鏈球、鉛球、國女400公尺跨欄、400公尺，國中組棒球、武術長兵器、游泳混合式、蝶式及運動舞蹈等項目奪金，籃球、藤球項目也拿下銀牌。

恆春國中校長張鑑堂說， 國三的張博甄在國女400公尺跨欄和黃語瑄的1500公尺，兩人雙雙打破大會紀錄，在國女400公尺跨欄、400公尺、1500公尺以及800公尺共奪下4面金牌，在偏鄉刻苦的環境下苦練出好成績，是被教練看好的田徑新星；棒球隊在前職棒球員李祖岑等專業教練帶領下，已成為國內青少棒勁旅。