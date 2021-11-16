全國家事類美顏組競賽激烈 埃及艷后贏了!

今年5月下旬新冠肺炎疫情升溫，全國各級學校停課不停學，國立員林家商家事類學生技藝競賽選手在家猛K學科教材、勤練比賽項目，認真和努力沒白費工夫，14名選手參賽統統獲獎，抱回3座金手獎、7個優勝和團體第三名，為明年全國高級中等學校家事類學生技藝競賽奠定厚實的承辦基礎。

76校、351名選手，連同83名模特兒合計434人，11月9至11日在高雄市立三民家商參加110學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，前三名可獲技優保送頂尖科技大學，選手無不卯足勁力拚。

國立員林家商今天在校內頒獎表揚，勇奪美顏技術科第一名的宋秉霖說，高一入學就立定志向當選手爭取競賽好表現，高二下學期遇到停課，他線上上課之外，在家讀學科教材，畫紙卡自我訓練彩妝技巧，本學年恢復到校上課，他找女同學當模特兒，接受老師張晴汶指導及參考網路照片，針對競賽主題每天練「埃及艷后」彩妝。

宋秉霖的埃及艷后造型傳統，但用深藍、淺藍、白色的漸層表現雙眼眼尾拉長眼線，很有立體感，有別於其他選手的視覺平面彩妝，宋秉霖作品獲得評審青睞，得到美顏技術科美顏組金手獎，等於拿到保送台中科技大學的「入場券」。

校長陳定宏表示，大會頒獎從較後面的名次開始唱名，美顏組多達83名選手參賽，司儀每宣布一個名次，他和宋秉霖心臟蹦蹦跳，當第二名名次揭曉而且前十名大多是私校，感覺得獎無望又好像有一絲希望，司儀報出「第一名員林家商宋秉霖」，員家團隊雀躍和歡呼，宋秉霖和學妹模特兒金帷媛再也忍不住，雙手蒙住嘴巴哭了出來。

宋秉霖家住彰化縣溪州鄉，父親是芭樂農，獨力無養孩子，就讀美顏技術科需要經常買材料，開銷較大；宋秉霖說，希望用彩妝盤翻轉人生，未來成為國際級化妝師，回報爸爸的辛苦栽培。

得到飾品製作組第二名同時拿到金手獎的蕭宜柔，面對新舊課綱，必須加倍用心準備競賽，「舊課網常考車拼布、鉤針和織毛線，選手大概用2/3時間練習這方面。」蕭宜柔說，看到競賽大會給的網紗、面紗、苗絲和珠花都是純白色，完全要應用新課綱所學，她當下有點心慌和害怕，冷靜幾秒後告訴自己「不要害怕，不要緊張。」就動手組合材料。

比賽4小時後繳交作品，蕭宜柔的指導老師認為作品好像有一點離題，因此大會司儀宣布名次時，蕭宜柔覺得應該是落敗了，沒想到第二名竟是自己，「好意外也好高興」，她只想感謝學校和指導老師張淑芳平日教導。