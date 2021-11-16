快訊

超詳細！春節返鄉「7+7」方案公布 違規可罰一百萬元

BNT、莫德納都開！ 混打朝開放兩種疫苗進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國家事類美顏組競賽激烈 埃及艷后贏了!

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商學生宋秉霖的埃及艷后彩妝勇奪美顏技術科美顏組第一名。記者簡慧珍／攝影
全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商學生宋秉霖的埃及艷后彩妝勇奪美顏技術科美顏組第一名。記者簡慧珍／攝影

今年5月下旬新冠肺炎疫情升溫，全國各級學校停課不停學，國立員林家商家事類學生技藝競賽選手在家猛K學科教材、勤練比賽項目，認真和努力沒白費工夫，14名選手參賽統統獲獎，抱回3座金手獎、7個優勝和團體第三名，為明年全國高級中等學校家事類學生技藝競賽奠定厚實的承辦基礎。

76校、351名選手，連同83名模特兒合計434人，11月9至11日在高雄市立三民家商參加110學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，前三名可獲技優保送頂尖科技大學，選手無不卯足勁力拚。

國立員林家商今天在校內頒獎表揚，勇奪美顏技術科第一名的宋秉霖說，高一入學就立定志向當選手爭取競賽好表現，高二下學期遇到停課，他線上上課之外，在家讀學科教材，畫紙卡自我訓練彩妝技巧，本學年恢復到校上課，他找女同學當模特兒，接受老師張晴汶指導及參考網路照片，針對競賽主題每天練「埃及艷后」彩妝。

宋秉霖的埃及艷后造型傳統，但用深藍、淺藍、白色的漸層表現雙眼眼尾拉長眼線，很有立體感，有別於其他選手的視覺平面彩妝，宋秉霖作品獲得評審青睞，得到美顏技術科美顏組金手獎，等於拿到保送台中科技大學的「入場券」。

校長陳定宏表示，大會頒獎從較後面的名次開始唱名，美顏組多達83名選手參賽，司儀每宣布一個名次，他和宋秉霖心臟蹦蹦跳，當第二名名次揭曉而且前十名大多是私校，感覺得獎無望又好像有一絲希望，司儀報出「第一名員林家商宋秉霖」，員家團隊雀躍和歡呼，宋秉霖和學妹模特兒金帷媛再也忍不住，雙手蒙住嘴巴哭了出來。

宋秉霖家住彰化縣溪州鄉，父親是芭樂農，獨力無養孩子，就讀美顏技術科需要經常買材料，開銷較大；宋秉霖說，希望用彩妝盤翻轉人生，未來成為國際級化妝師，回報爸爸的辛苦栽培。

得到飾品製作組第二名同時拿到金手獎的蕭宜柔，面對新舊課綱，必須加倍用心準備競賽，「舊課網常考車拼布、鉤針和織毛線，選手大概用2/3時間練習這方面。」蕭宜柔說，看到競賽大會給的網紗、面紗、苗絲和珠花都是純白色，完全要應用新課綱所學，她當下有點心慌和害怕，冷靜幾秒後告訴自己「不要害怕，不要緊張。」就動手組合材料。

比賽4小時後繳交作品，蕭宜柔的指導老師認為作品好像有一點離題，因此大會司儀宣布名次時，蕭宜柔覺得應該是落敗了，沒想到第二名竟是自己，「好意外也好高興」，她只想感謝學校和指導老師張淑芳平日教導。

「得獎沒有僥倖。」員家陳定宏說，指導老師日以繼夜辛勤指導，選手在練習過程中越挫越勇的韌性，才能得到佳績，學校要感謝家長會會長柳宗志和校友會理事長曹永宏的全力支持，讓師生共同努力印證「進入員家，就是贏家」。

全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商14名選手參賽統統獲獎，抱回3座金手獎、7個優勝和團體第三名。記者簡慧珍／攝影
全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商14名選手參賽統統獲獎，抱回3座金手獎、7個優勝和團體第三名。記者簡慧珍／攝影
全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商學生蕭宜柔（左三）和謝乙綺，分獲飾品製作組第二名和第十名。記者簡慧珍／攝影
全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商學生蕭宜柔（左三）和謝乙綺，分獲飾品製作組第二名和第十名。記者簡慧珍／攝影

模特兒 生技

延伸閱讀

不會運動憑什麼開運動教室？Stella花一年苦練成為超火辣健身模特兒

全國高級中等學校技藝競賽 啟英高中獲1金手獎、4優勝

全國技藝競賽學生表現佳 明台高中歸功課程規劃好

台南柳營社區成果展 敏惠醫專為阿公阿嬤妝扮助演出

相關新聞

女兒拒絕補習英文…媽媽上網求助 網友見搜尋紀錄：她很聰明

國中生反叛期，有時候會找藉口不上學、不寫作業。一名網友提及自己的女兒愛玩手機遊戲，不肯去補習班，讓這位媽媽十分懊惱。上網打算向其他家長求助時，卻意外發現女兒的搜尋紀錄，讓網友稱讚她女兒「很聰明」！

監院：新街國小特教違失嚴重 糾正桃園市教育局

監委王幼玲今天說，桃園市新街國小辦理特教計畫，以未具特教專業老師代課，且校安通報及霸凌事件處理流程違失重大；桃園市政府教...

恆春國中縣運豪奪18金 棒球成國內青少棒勁旅

位在屏東縣最南端的恆春國中，在今年剛落幕的縣運繳出18金、10銀、10銅超亮眼成績，包括田徑團體女子組總錦標、國男鏈球、...

全國家事類美顏組競賽激烈 埃及艷后贏了!

今年5月下旬新冠肺炎疫情升溫，全國各級學校停課不停學，國立員林家商家事類學生技藝競賽選手在家猛K學科教材、勤練比賽項目，...

打開圍牆 百歲新竹民富國小通學步道開工

擁有106年歷史的新竹市民富國小學生總人數達2675人，位居竹市之冠，因位處西大路、經國路等交通要道，上下學人車爭道，為...

台南一中日治時期卒業寫真貼 驚見廖繼春手筆畫作

台南一中迎接百周年校慶，推出一系列活動，正舉辦「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展，有台灣美術史重要畫家廖繼春以及大師級畫家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。