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女兒拒絕補習英文…媽媽上網求助 網友見搜尋紀錄：她很聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現女兒的搜尋紀錄，讓網友稱讚她女兒「很聰明」！示意圖。圖／ingimage
一名網友發現女兒的搜尋紀錄，讓網友稱讚她女兒「很聰明」！示意圖。圖／ingimage

國中生反叛期，有時候會找藉口不上學、不寫作業。一名網友提及自己的女兒愛玩手機遊戲，不肯去補習班，讓這位媽媽十分懊惱。上網打算向其他家長求助時，卻意外發現女兒的搜尋紀錄，讓網友稱讚她女兒「很聰明」！

一名網友在臉書社團「爆廢公社」提及，讀國一的女兒沉迷玩手遊、抗拒補習英文，正當原PO打算向網友求助時，意外發現女兒的搜尋紀錄出現「什麼方法可以說服父母」、「一定要學好英文嗎」、「不敢跟家長溝通」等關鍵字。

有網友笑說「「妳女兒很聰明！」建議原PO應該找時間和女兒聊一聊；也有許多網友幫原PO想了辦法，「先把手機設定都給他改成英文」、「光遇一堆外國人，陪她一起玩，一起交外國朋友呀」、「不一定要學好英文，但是學好了可以多看懂另一個世界」、「真的，其實學任何東西都一樣，要讓您女兒自己產生興趣，否則都是痛苦」。

原PO也表示，女兒的搜尋紀錄讓她看得「超傻眼的又好笑」，更說「我家小鬼頭早我一步」。

補習 國中生

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