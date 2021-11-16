台南一中日治時期卒業寫真貼 驚見廖繼春手筆畫作
台南一中迎接百周年校慶，推出一系列活動，正舉辦「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展，有台灣美術史重要畫家廖繼春以及大師級畫家謝國鏞、蘇振焜的作品， 是場不可錯過的藝術饗宴。
廖繼春曾是台南一中前身州立第二中學校的教員，作品曾入選帝展、台省展，揉合寫實與抽象畫風，並寓含濃厚的鄉土情懷，作品曾在國際拍賣市場創下台灣本土油畫的最高紀錄。校方日前整理發現，日治時期第17回的卒業紀念寫真帖封面，就是出自廖繼春手筆。
南一中表示，為慶祝建校百周年，正進行校史室的整建並重新打造更加的收藏空間與展覽室，因留下來的資料多，將逐一檢視，希望能找到更多值得珍藏的校史資料與文物。
謝國鏞、蘇振焜也是台灣美術史上大師級的人物。謝國鏞曾入選台 展、府展，也是南美會的創始會員，畫風帶有立體派風格，他在南一中執教30年，培育出國際知名畫家陳錦芳、美術設計家高山嵐、雕塑家鄭春雄。
蘇振焜作品曾入選全國教師美展、千人美展、南美展，並且榮登中華民國美術年鑑，油畫、水彩、水墨表現皆獨樹一幟，作品詳實保留府城地景，堪稱畫史。
後起的曾秀惠、洪啟元、陳淑珠、黃逸民、賴勇達等老師，目前都活躍於府城藝文界。校長廖財固表示，歷任美術老師銜負傳承不墜的藝術使命感，打造南一中世紀風華，豐富了學生的美育涵養，也造就多位校友在藝術領域的傑出成就。
「藝傳百年」展場於台南一中小禮堂，展期至12月2日，周一至周五上午9時至下午4時。一般民眾依防疫規定實名登記、通過溫測後即可參觀。
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