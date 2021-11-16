快訊

民眾怨防疫旅館漲價 王國材：超出原價20%就停止補助

拜習會登場 習近平：推動美中關係朝積極方向發展

台南一中日治時期卒業寫真貼 驚見廖繼春手筆畫作

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中迎接百周年校慶，舉辦「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展。圖／南一中提供
台南一中迎接百周年校慶，舉辦「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展。圖／南一中提供

南一中迎接百周年校慶，推出一系列活動，正舉辦「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展，有台灣美術史重要畫家廖繼春以及大師級畫家謝國鏞、蘇振焜的作品， 是場不可錯過的藝術饗宴。

廖繼春曾是台南一中前身州立第二中學校的教員，作品曾入選帝展、台省展，揉合寫實與抽象畫風，並寓含濃厚的鄉土情懷，作品曾在國際拍賣市場創下台灣本土油畫的最高紀錄。校方日前整理發現，日治時期第17回的卒業紀念寫真帖封面，就是出自廖繼春手筆。

南一中表示，為慶祝建校百周年，正進行校史室的整建並重新打造更加的收藏空間與展覽室，因留下來的資料多，將逐一檢視，希望能找到更多值得珍藏的校史資料與文物。

謝國鏞、蘇振焜也是台灣美術史上大師級的人物。謝國鏞曾入選台　展、府展，也是南美會的創始會員，畫風帶有立體派風格，他在南一中執教30年，培育出國際知名畫家陳錦芳、美術設計家高山嵐、雕塑家鄭春雄。

蘇振焜作品曾入選全國教師美展、千人美展、南美展，並且榮登中華民國美術年鑑，油畫、水彩、水墨表現皆獨樹一幟，作品詳實保留府城地景，堪稱畫史。

後起的曾秀惠、洪啟元、陳淑珠、黃逸民、賴勇達等老師，目前都活躍於府城藝文界。校長廖財固表示，歷任美術老師銜負傳承不墜的藝術使命感，打造南一中世紀風華，豐富了學生的美育涵養，也造就多位校友在藝術領域的傑出成就。

「藝傳百年」展場於台南一中小禮堂，展期至12月2日，周一至周五上午9時至下午4時。一般民眾依防疫規定實名登記、通過溫測後即可參觀。

台南一中日前整理日治時期資料，驚見廖繼春的畫作。圖／南一中提供
台南一中日前整理日治時期資料，驚見廖繼春的畫作。圖／南一中提供

南一中 台南 日治時期

延伸閱讀

南一中百年慶校訓校牆揭牌 金曲歌王謝銘祐寫「南風」

不曾經歷過日治時期？與世界一同走過歷史長河的馬祖列島

我們的城市樣貌與記憶：南都天光——台南州會修復案

獨／男團成員單飛後脫了！寫真集秀身材首露小紅豆

相關新聞

監院：新街國小特教違失嚴重 糾正桃園市教育局

監委王幼玲今天說，桃園市新街國小辦理特教計畫，以未具特教專業老師代課，且校安通報及霸凌事件處理流程違失重大；桃園市政府教...

台南一中日治時期卒業寫真貼 驚見廖繼春手筆畫作

台南一中迎接百周年校慶，推出一系列活動，正舉辦「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展，有台灣美術史重要畫家廖繼春以及大師級畫家...

竹圍高中籃球隊添戰力 球場設施全改善

新北市淡水區竹圍高中為了讓成立七年的高中籃球校隊可以增添戰力，新北市議員陳偉杰為竹圍高中籃球場地等設施爭取鋪面改善工程，而如今都已經完工，無論上籃球課還是校隊訓練，更能夠發揮球員的運動能力，爭取更好的成績。

南一中百年慶校訓校牆揭牌 金曲歌王謝銘祐寫「南風」

台南一中明年4月16日建校百周年，今天舉行新書校訓校歌、馬賽克藝術牆「竹圍成蔭」揭幕儀式，並宣告百年校慶系列活動開跑。金...

談「2028未來大學」政見成果 管中閔：非常滿意

台灣大學2028年滿百歲，現任校長管中閔在參選校長時就推出「2028未來大學」政見，上任至今兩年多，也致力落實此事。今接...

從甲等躍升特優 南光高中太鼓隊負傷苦練闖出知名度

台南新營南光高中太鼓隊參加南市傳統藝術比賽評比，一路從甲等、優等，今年學生苦練負傷上陣，一舉獲選為特優殊榮，師生與有榮焉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。