南一中百年慶校訓校牆揭牌 金曲歌王謝銘祐寫「南風」
台南一中明年4月16日建校百周年，今天舉行新書校訓校歌、馬賽克藝術牆「竹圍成蔭」揭幕儀式，並宣告百年校慶系列活動開跑。金曲歌王謝銘祐特為母校寫主題歌「南風」，將在明年百年校慶日前夕發表，他表示，藉此傳達百年一貫的自由多元學風。
校長廖財固、中華民國校友總會理事長吳榮彬、家長會長施懿修等人今天為名書法家、南一中校友方朝宗所書寫的校訓、校歌揭牌，揭示百年傳承的一中精神。南一中校訓「誠慧健毅美」，也是該校教育特色。
甫獲威爾許化學獎的南一中校友翁啟惠曾表示，南一中重視全方位人才培育，德智體群美樣樣均衡發展，不是死讀書，這對他的影響很大。他中學時得過書法比賽、美術比賽的獎項，拿下全國合唱比賽第一，更是南一中校慶運動會壘球擲遠的紀錄保持人。
今天也為長7公尺、寬3公尺的巨幅馬賽克藝術牆「竹圍成蔭」揭牌。「竹圍成蔭」藝術牆由南一中校友黃郁生創作，將校園景觀解構重組成全新畫面，裝置於綜合教育大樓西側牆面，成為校園新的藝術地景。
台南年一中百年校慶系列活動如下：
2021年11月15日「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展開幕，展出南一中歷任美術老師的作品，包含台灣美術史上占有重要地位的畫家廖繼春、謝國鏞、蘇振焜等大師作品。
2021年12月14日「竹園岡文物特展」，從台南一中典藏的7千多件古今中外錢幣中選取精華展出，包含少見的中國古幣，及上百種稀有的外國貨幣。
2022年4月11日舉行「藝傳百年．世紀風華--百年慶紀美展」，集結藝文界校友作品展出。2月16日百年校慶運動大會「千人排字」。
2022年4月11日、15日舉行「主題曲發表音樂會」、「紀念流行音樂演唱會」，公布由金曲歌王謝銘祐為台南一中百年校慶特別創作的主題曲「南風」。
謝銘祐表示，創作的那晚靈感上湧，筆下自然寫出「敲了鐘，自由的風，剛長出的翅膀」的歌詞，傳達南一中百年一貫的自由多元學風。
他說，寫完後心中百感交集，也十分滿意這首作品。為了這首曲子，還特地寫了氣勢磅礡的管樂合奏與人聲合唱，搭配琅琅上口的旋律，期待度爆表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言