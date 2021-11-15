南一中百年慶校訓校牆揭牌 金曲歌王謝銘祐寫「南風」

台南一中明年4月16日建校百周年，今天舉行新書校訓校歌、馬賽克藝術牆「竹圍成蔭」揭幕儀式，並宣告百年校慶系列活動開跑。金曲歌王謝銘祐特為母校寫主題歌「南風」，將在明年百年校慶日前夕發表，他表示，藉此傳達百年一貫的自由多元學風。

校長廖財固、中華民國校友總會理事長吳榮彬、家長會長施懿修等人今天為名書法家、南一中校友方朝宗所書寫的校訓、校歌揭牌，揭示百年傳承的一中精神。南一中校訓「誠慧健毅美」，也是該校教育特色。

甫獲威爾許化學獎的南一中校友翁啟惠曾表示，南一中重視全方位人才培育，德智體群美樣樣均衡發展，不是死讀書，這對他的影響很大。他中學時得過書法比賽、美術比賽的獎項，拿下全國合唱比賽第一，更是南一中校慶運動會壘球擲遠的紀錄保持人。

今天也為長7公尺、寬3公尺的巨幅馬賽克藝術牆「竹圍成蔭」揭牌。「竹圍成蔭」藝術牆由南一中校友黃郁生創作，將校園景觀解構重組成全新畫面，裝置於綜合教育大樓西側牆面，成為校園新的藝術地景。

台南年一中百年校慶系列活動如下：

2021年11月15日「藝傳百年」歷任美術老師作品聯展開幕，展出南一中歷任美術老師的作品，包含台灣美術史上占有重要地位的畫家廖繼春、謝國鏞、蘇振焜等大師作品。

2021年12月14日「竹園岡文物特展」，從台南一中典藏的7千多件古今中外錢幣中選取精華展出，包含少見的中國古幣，及上百種稀有的外國貨幣。

2022年4月11日舉行「藝傳百年．世紀風華--百年慶紀美展」，集結藝文界校友作品展出。2月16日百年校慶運動大會「千人排字」。

2022年4月11日、15日舉行「主題曲發表音樂會」、「紀念流行音樂演唱會」，公布由金曲歌王謝銘祐為台南一中百年校慶特別創作的主題曲「南風」。

謝銘祐表示，創作的那晚靈感上湧，筆下自然寫出「敲了鐘，自由的風，剛長出的翅膀」的歌詞，傳達南一中百年一貫的自由多元學風。