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全國技藝競賽學生表現佳 明台高中歸功課程規劃好

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
全國技藝競賽成績揭曉，明台高中學生黃誼宸（中）在室內設計組中奪下金手獎，也是全國第2名，白姵榆（左）獲全國第5名，右為室內設計科主任張文諺。圖／明台高中提供
全國技藝競賽成績揭曉，明台高中學生黃誼宸（中）在室內設計組中奪下金手獎，也是全國第2名，白姵榆（左）獲全國第5名，右為室內設計科主任張文諺。圖／明台高中提供

全國技藝競賽成績上周四揭曉，明台高中學生黃誼宸在室內設計組中奪下金手獎，也是全國第2名，白姵榆獲全國第5名。且因兩位選手的成績優秀，也使該校獲得室內設計組團體組第一名佳績。

校長林垂益說，室內設計科9年裡榮獲13座金手獎與3次團體冠軍、兩次亞軍，成績相當不易。

他說，該校在課綱課程規劃時，特別著重室內設計專業實務，並以設計、數位與手繪實務結合成設計專業特色課程，而這次參賽的兩位選手就是新課綱施行的第一批學生，也是室內設計實務特色專班學生。

黃誼宸除了在本次競賽榮獲金手獎外，3年來亦獲得內政部「青春加油讚」插畫全國第1名、2021文化數位新體驗創意繪圖大賞競賽第1名、法務部四格漫畫全國第2名、經濟部能源局2021再生能源繪畫比賽全國銅獎、台中市政府國際研討會「2050台中樣貌」繪畫第1名等多項優異競賽成績。白姵榆曾獲台中市勞工局青創樂遊、繪生繪影地景彩繪榮獲優選第1名等。

林垂益說，黃誼宸、白姵榆的表現令全校師生讚賞，除了學生本身的努力外，充分運用學校建置的完善軟、硬體設備及專業的教學情境，因此能專心操作練習，發揮最大潛能，獲得最好成績。他相信，該校未來能繼續培育出更多優異表現的孩子，成為學校與家長的驕傲。

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