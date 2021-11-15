談「2028未來大學」政見成果 管中閔：非常滿意

台灣大學2028年滿百歲，現任校長管中閔在參選校長時就推出「2028未來大學」政見，上任至今兩年多，也致力落實此事。今接受媒體聯訪談到政見執行成果，管中閔說自己「非常滿意」，師生團隊不只討論出未來大學白皮書，也已經付諸行動。

管中閔說，他當時提的未來大學，沒有一定樣子，而是由師生討論而來。「畢竟這是他們的未來，不是我的，」管中閔打趣地說「我的未來可能是要看墓園。」因此，他的任務是鋪一些軌道，如此一來，未來大學會有自己的動能繼續運作，不管他還在不在辦公室。

管中閔任期還剩一年多，他表示，未來大學討論還在進行中，這學期台大開一門名為「設計你的大學」的課程，教務處也已推出領域專長、校學士 、院學士等，還在同步規畫校友終身學習帳戶、產業學院，這是一段持續的過程。

管中閔日前宣布不續第二任校長，他今天分享，有人告訴他「第二任才有機會開始做事」，但管中閔認為，那是因為部分校長寄望第二任，才會在第一任時不做事。而他不寄望第二任，上任後就做事，前後花一年討論，教務處就推出相關方案，校方也在去年發表白皮書，今年秋天已經有第一批方案上路，明年春天還有第二批方案。

管中閔今天也宣布百年校慶籌備團隊成軍，他說，這個團隊固定開會，希望想出不一樣的點子，目前規畫籌辦國際型學術會議，這個約在3、5年前就要申請，還不一定會過，希望有院系所可以出面主辦。另希望與姊妹校合辦校長論壇，還會投入百年校史的文字紀錄，預計請校友來寫。

管中閔認為，以上這些都不是2到3年可以做好，要5到6年，因此從此刻就開始籌備2028年校慶活動。