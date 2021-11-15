從甲等躍升特優 南光高中太鼓隊負傷苦練闖出知名度

台南新營南光高中太鼓隊參加南市傳統藝術比賽評比，一路從甲等、優等，今年學生苦練負傷上陣，一舉獲選為特優殊榮，師生與有榮焉。

台南市傳統藝術比賽11月13日舉辦，今年因疫情關係，以錄製影片上傳，共有228個團隊報名，成績甫公布出爐，南光中學太鼓隊勇奪「特優」喜訊，也讓外界看到學校多元推動校務成績。

南光學務主任翁國欽表示， 南市傳統藝術比賽是年度各校盛會，比賽項目共分四類有鼓術類、舞龍舞獅類、雜技類、創意藝陣類，活動以傳統民俗藝陣為主，加入現代創意元素，學子藉由傳統藝術活動展演，除齊聚一堂相互較勁，也獲得相關楷模學習之效。

他指出，南光中學「太鼓社」於2017年成立，第一年以社團時間練習，一周練習兩節課，2018年開始成立太鼓隊，除社團課練習，於假日到校集訓，2019年參賽初試啼聲獲甲等，去年進步為優等，今年更是大躍進，勇奪特優。

翁國欽表示，本次比賽，學生以肢體動作展現音律與美感，以太鼓震撼與肢體伸展的張力，展現充滿生命力的曲目”勁”，為能得到好成績，一次又一次練習，忍著肌肉痠痛、手磨破皮，上藥包紮後繼續練，終於有了豐碩成果。