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桂林國小13人迷你弦樂團 成軍從興趣出發

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。圖／桂林國小提供
高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。圖／桂林國小提供

高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。校長杜昌霖表示，桂林弦樂團是創校以來第一次成團，首次參賽，感謝新希望樂團團長陳永展，聽到親師生需求就到桂林國小推展弦樂，且小朋友第一年練習使用的樂器，都由樂軒文教基金會提供，不用花錢購買，先讓小朋友有興趣學習再說。

桂林國小學務方朱衣絹邀請樂團老師到各班巡迴表演，介紹各種弦樂器，召開家長說明會，為了吸引更多小朋友參加，校長和主任也都報名參加，和小朋友一起學習，學校最後以課後社團的方式開始上課。

方朱衣絹表示，過程中除了要安排上課的教室外，也要處處留意有沒有適合的表演機會給小朋友上台，例如學校的歲末聯歡晚會、才藝表演、全市瘋藝夏魔法舞台等，都安排小朋友上台表演。剛開始，只能分樂器演奏簡單的小星星和小蜜蜂，慢慢可表演難度更高的曲目。新希望樂團團長陳永展還安排小朋友到岡山文化中心演藝廳、大東文化藝術中心、至德堂、衛武營國家藝術文化中心等藝術場館進行展演，讓小朋友感受學音樂的快樂與成就。

指揮謝宗潤表示，這是他帶過最少人數的弦樂團，還好大、中、小提琴都剛好有小朋友來負責，學長帶著學弟妹學習，當天比賽的時候，他比小朋友還緊張，還好小朋友表現得都有大將之風。13名小團員從三年級到六年級的學生都有，兄弟檔六年級哥哥曾士哲帶著三年級的弟弟曾士隼一起參加，兩人都拉小提琴。四年級學童張瀞研說，弦樂團開啟她對音樂的熱愛，在學校主攻大提琴，放學後還去學烏克麗麗和吉他。

杜昌霖表示，這次成軍雖然參加的小朋友只有13人，但每個小朋友都很認真的學習，加緊團練，希望明年有更好的表現。家長張辰希認為，學術科的孩子一定會擁有更多的耐力、恆心、毅力、思考力、判斷力以及對團體生活的融入，這對以後的成長有很大的幫助。

高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。圖／桂林國小提供
高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。圖／桂林國小提供
高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。圖／桂林國小提供
高雄市小港區桂林國小13人迷你弦樂團，參加110學年度全國學生音樂比賽暨師生鄉比賽土歌謠高雄市初賽，獲得優等。圖／桂林國小提供

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