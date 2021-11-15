聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大93年校慶 管中閔：2028年達碳中和50％目標
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔在致詞時表示，「永續發展」如今已成為全球的核心價值，台大也將在2028年達成碳中和50％的目標，2048年達成碳中和，均較國際標準提前。管中閔也指出，台大將在2028年慶祝創校100周年，相比於歐美許多創校數百年的大學，台大仍屬年輕，但百週年仍是值得慶賀的大事，宣布成立「創校100年校慶籌備委員會」，預計在2028年百歲校慶時規畫大型國際會議或論壇、百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等。籌備會將啟動各項籌備工作，讓百歲校慶成為凝聚師生、校友的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言