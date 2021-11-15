快訊

東奧後又失寵的台灣運動圈？看這個國家如何提倡運動

陳時中餐敘美魔女另一身份曝光 邱太三：絕對依法處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大93年校慶 管中閔：2028年達碳中和50％目標

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（右）頒發名譽博士學位證書給作家白先勇（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（右）頒發名譽博士學位證書給作家白先勇（左）。記者余承翰／攝影

台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔在致詞時表示，「永續發展」如今已成為全球的核心價值，台大也將在2028年達成碳中和50％的目標，2048年達成碳中和，均較國際標準提前。管中閔也指出，台大將在2028年慶祝創校100周年，相比於歐美許多創校數百年的大學，台大仍屬年輕，但百週年仍是值得慶賀的大事，宣布成立「創校100年校慶籌備委員會」，預計在2028年百歲校慶時規畫大型國際會議或論壇、百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等。籌備會將啟動各項籌備工作，讓百歲校慶成為凝聚師生、校友的目標。

台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（前）在致詞時表示，「永續發展」如今已成為全球的核心價值，台大也將在2028 年達成碳中和50％的目標，2048年達成碳中和，均較國際標準提前。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（前）在致詞時表示，「永續發展」如今已成為全球的核心價值，台大也將在2028 年達成碳中和50％的目標，2048年達成碳中和，均較國際標準提前。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，台大校長管中閔（右）頒發傑出校友獎牌給群創光電榮譽董事長段行建（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，台大校長管中閔（右）頒發傑出校友獎牌給群創光電榮譽董事長段行建（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（右）頒發名譽博士學位證書給聯發科董事長蔡明介（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（右）頒發名譽博士學位證書給聯發科董事長蔡明介（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，台大校長管中閔（右）頒發傑出校友獎牌給群創光電榮譽董事長段行建（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，台大校長管中閔（右）頒發傑出校友獎牌給群創光電榮譽董事長段行建（左）。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，群創光電榮譽董事長段行建（中）獲頒台大傑出校友獎牌。記者余承翰／攝影
台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，群創光電榮譽董事長段行建（中）獲頒台大傑出校友獎牌。記者余承翰／攝影

台大 管中閔

延伸閱讀

從加工區小螺絲到IC大廠舵手 蔡明介獲贈台大名譽博士

跟上歐美腳步 台大宣布提前7年規畫百歲校慶活動

延攬管中閔入民眾黨？柯文哲:當年卡管太可怕...別鬧了

管案落幕周年 管中閔秀公文嘆「時隔一年仍充滿情緒」

相關新聞

拚升學 台南43%私校教學未正常化

台南市私校教學正常化不合格率達43%，議員表示還有教育訪視委員到私校訪視卻遭不友善對待。教育局表示，部分不合格學校已督促...

台大93年校慶 管中閔：2028年達碳中和50％目標

台大上午舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔在致詞時表示，「永續發展」如今已成為全球的核心價值，台大也將在2028年達...

從加工區小螺絲到IC大廠舵手 蔡明介獲贈台大名譽博士

台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔頒發名譽博士給文學家、《台北人》作者白先勇，以及聯發科董事長蔡明介。管中閔說，白...

大學期間辦雜誌影響文壇 白先勇獲贈台大名譽博士

台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔頒發名譽博士給文學家、《台北人》作者白先勇，以及聯發科董事長蔡明介。管中閔說，白...

明年確定招生 竹北勝利國中趕工

位於新竹縣竹北市AI智慧園區內的勝利國中，今年初才剛歷經流標，最終在6月決標，7月便迅速開工，力拚緩解竹北學區新生爆量問...

高市13所國小總量管制 家長抱怨

高雄市今年有13所國小實施總量管制，市議員黃文志說，楠梓移入人口多，新興建案主打優質學區，遷入後因總量管制子女無法如願就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。