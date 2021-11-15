從加工區小螺絲到IC大廠舵手 蔡明介獲贈台大名譽博士

台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔頒發名譽博士給文學家、《台北人》作者白先勇，以及聯發科董事長蔡明介。管中閔說，白先勇在文學創作領域成就斐然，並致力於崑曲創作與復興；蔡明介在全球半導體與IC設計領域的頂尖成就，驅動產業蛻變。

台大描述，蔡明介1997年在新竹創立聯發科技，現為全球第四大IC設計公司。該公司研發的系統單晶片（SoC）一年驅動超過20億台國際各大品牌的終端裝置，產品線涵蓋行動通訊、智慧家庭、網路與寬頻、物聯網等，奠定我國IC設計產業在全球的重要地位。

蔡明介致詞表示，每次回到台大，看到熟悉的椰林大道、傅鐘，就想起他年輕時無拘無束的快樂時光。今年是他從台大畢業50周年，他退伍後在高雄加工出口區當測試工程師，基於對IC的好奇，展開留學旅途，導引到後來成立聯發科技的IC之路。

蔡明介分享，他小時候在農村幫忙種稻，如今投身IC產業，他認為白米滿足人類的食物需求，電晶體滿足人類的精神所需。他也說，人生是不斷出現岔路的旅程，不管做甚麼行業，都要秉持開放的心胸。人們常覺得，自己沒有選擇的路，風景更美，但走自己選擇的路，更踏實。

台大今天另頒贈傑出校友獎給10名校友，包括管理學院EMBA校友、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶，以及葉文心、劉立方、張世富、郭聰田、米玉傑、朱樹勳、段行建、劉兆玄、劉國瑞。傑出校友除在校慶大會公開接受表揚外，將受邀擔任台大通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，與學弟妹分享他的專業領域及奮鬥過程。