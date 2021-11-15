大學期間辦雜誌影響文壇 白先勇獲贈台大名譽博士

台灣大學今天舉行93周年校慶，校長管中閔頒發名譽博士給文學家、《台北人》作者白先勇，以及聯發科董事長蔡明介。管中閔說，白先勇在文學創作領域成就斐然，並致力於崑曲創作與復興；蔡明介在全球半導體與IC設計領域的頂尖成就，驅動產業蛻變。

台大描述，白先勇就讀台大外文系期間，與大學同學共同創辦「現代文學」雜誌，成為台灣60年代最有影響力的文學雜誌，為當時許多作家的創作園地，引領現代主義文學風潮。他吸收西洋現代文學的寫作技巧，融合到中國傳統的表現方式之中，描寫新舊交替時代人物的故事和生活，富于歷史興衰與人世滄桑感，為當代傑出的文學家，多篇膾炙人口的作品已被翻譯成多國文字和改編為電影、電視劇及舞台劇。白老師也積極投入崑曲的製作與復興，突破舊有框架，讓崑曲在得以重生再造。

白先勇致詞表示，感謝自己的母校給他那麼大的榮譽，他1961年大學畢業，想來已經畢業60年了。回想在台大那段日子中，過得最起勁、最有意義的事，就是在外文系的時，一班同學都是愛好文藝的青年，他們辦現代文學雜誌，「也不知天高地厚」就想效法當時的校長傅斯年作為五四運動領袖，希望替台灣創造一條新的道路來。

白先勇進一步分享，他們辦的雜誌「現代文學」窮得不能再窮，稿費給不出來，編、寫都是自己來，也自己騎腳踏車送到印刷廠。不過他們辦雜誌辦得非常起勁，發行量不大，但獲其他大學學生們的支持，像是李昂、瘂弦等人。他們都有理想，想為台灣走出一條路，如今已各成一家。

白先勇說，現代文學雜誌發行20年，提供一個平台，給作家耕耘的機會。他認為文學是一個民族最深刻的心靈的投射，也是傳統文化的最基礎。無論同學們學哪一個領域專長，最終的目的都是為人類服務。為人類服務，最重要的就是要了解人，而文學是了解人最重要的一道窗。奠基於人文的科技，才有意義。

白先勇回顧，他就讀台大時文學院文風很盛，余光中、林文月等人都在其中。院內老師也給他很大啟發，像是夏濟安、臺靜農等人，對他有很大的鼓勵。

台大今天也頒贈傑出校友獎給10名校友，包括管理學院EMBA校友、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶，以及葉文心、劉立方、張世富、郭聰田、米玉傑、朱樹勳、段行建、劉兆玄、劉國瑞。傑出校友除在校慶大會公開接受表揚外，將受邀擔任台大通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，與學弟妹分享他的專業領域及奮鬥過程。