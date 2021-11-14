快訊

前立委打第2劑AZ驟瘦7公斤 嘆「1個月來生不如死」

影／基隆民宅頂樓加蓋火警全面燃燒 火勢延燒觸目驚心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月考85分以上可換1斤活蝦 水產業者鼓勵學童向學進步

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦。記者徐如宜／攝影
高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦。記者徐如宜／攝影

高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，今天下午在小港區桂陽公園舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦，限量500份。前來領取的親子擠滿公園，小朋友接過活跳跳的鮮蝦，說要給家人加菜，以後也要用功念書。

宸佑水產公司今天下午在桂陽派出所對面桂陽公園旁，舉辦愛心向學公益活動，限定領取的學校包括明義國小、桂林國小、過埤國小、明正國小、瑞祥國小、瑞豐國小、前鎮國小、太平國小、新甲國小、五甲國小與鳳翔國小，小一到小六的學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以來領取。因為來的親子太踴躍，警方也出動關心秩序。

宸佑水產公司業者朱祥維說，過去曾辦過類似活動，但有的都是家長拿著小孩的考卷來領，這次是小朋友帶著考卷親自來領，讓小朋友來領取自己的榮耀，更為有感。活動訂出85分的領取門檻，因為不見得一定要100分才是最好的，85分已鼓勵到用功的小朋友，也有進步的空間。

「要加油唷！」朱祥維把活跳跳的泰國蝦裝盒送給學童，小朋友很開心。一個學童拿了數學98分的考卷，雖然只是小小粗心錯了一題，但沒關係，下次考試要更小心。一個小男孩說，爸爸媽媽很辛苦，這些蝦子今晚可以加菜，謝謝爸爸媽媽。

小朋友開心拿出成績優秀考卷，要領取1斤活蝦。記者徐如宜／攝影
小朋友開心拿出成績優秀考卷，要領取1斤活蝦。記者徐如宜／攝影
高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦。記者徐如宜／攝影
高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦。記者徐如宜／攝影
高雄水產養殖業者舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦，親子大排長龍。記者徐如宜／攝影
高雄水產養殖業者舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦，親子大排長龍。記者徐如宜／攝影

親子 愛心

延伸閱讀

防疫樂活健康新態度 安國文化藝術協會用舞蹈作公益

水產保險開放投保 政府負擔部分保費減輕漁民壓力

降低寒害損失 南市低溫水產投保補助本月截止

小孩考卷抖媽媽暗黑日常超寫實 網笑翻：爸爸的求救信？

相關新聞

航空城大園5國小遷廢校 市府：2.5萬轉學補助49人轉校

桃園航空城計畫正式動工實質開發，桃園市政府教育局推動大園區圳頭、后厝、沙崙、陳康、竹圍國小5校廢校或遷校啟動，教育局自本...

完成查馬克遺願 泰武國小古謠傳唱隊站上台北101唱歌

公視夯劇「斯卡羅」大股頭演員、泰武國小古謠傳唱隊幕後推手查馬克，生前許下帶著孩子登上台北101唱歌的承諾。昨天在台北10...

台南億載國小深耕國語文 第一名老師教出冠軍學生

台南市安平區億載國小深耕國語文教學，今年參加全市語文競賽分區預賽，甫獲得4項第一，成績斐然。學生洪睿妘獲得寫字第一名，江...

月考85分以上可換1斤活蝦 水產業者鼓勵學童向學進步

高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，今天下午在小港區桂陽公園舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以...

台中國小學生賞鳥比賽 冠軍隊在都會公園觀察到46種鳥

社團法人台灣野鳥協會昨天在台中都會公園舉辦第三屆「美好生態〜鳥兒就在身邊」台中市國民小學學生賞鳥比賽，吸引21校25隊1...

告白氣球爆破戀情吹了 科學實驗教做別刺這裡

藍色和紅色的墨水交疊後滴了水，哪一種顏色容易暈開？彰化縣芳苑國中一年級60多名學生，今天第一次玩「學生為學生設計」的科學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。