月考85分以上可換1斤活蝦 水產業者鼓勵學童向學進步

高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，今天下午在小港區桂陽公園舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦，限量500份。前來領取的親子擠滿公園，小朋友接過活跳跳的鮮蝦，說要給家人加菜，以後也要用功念書。

宸佑水產公司今天下午在桂陽派出所對面桂陽公園旁，舉辦愛心向學公益活動，限定領取的學校包括明義國小、桂林國小、過埤國小、明正國小、瑞祥國小、瑞豐國小、前鎮國小、太平國小、新甲國小、五甲國小與鳳翔國小，小一到小六的學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以來領取。因為來的親子太踴躍，警方也出動關心秩序。

宸佑水產公司業者朱祥維說，過去曾辦過類似活動，但有的都是家長拿著小孩的考卷來領，這次是小朋友帶著考卷親自來領，讓小朋友來領取自己的榮耀，更為有感。活動訂出85分的領取門檻，因為不見得一定要100分才是最好的，85分已鼓勵到用功的小朋友，也有進步的空間。