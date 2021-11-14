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月考85分以上可換1斤活蝦 水產業者鼓勵學童向學進步
高雄水產養殖業者為鼓勵在地小朋友努力向學，今天下午在小港區桂陽公園舉辦愛心向學公益活動，學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以領取1斤活蝦，限量500份。前來領取的親子擠滿公園，小朋友接過活跳跳的鮮蝦，說要給家人加菜，以後也要用功念書。
宸佑水產公司今天下午在桂陽派出所對面桂陽公園旁，舉辦愛心向學公益活動，限定領取的學校包括明義國小、桂林國小、過埤國小、明正國小、瑞祥國小、瑞豐國小、前鎮國小、太平國小、新甲國小、五甲國小與鳳翔國小，小一到小六的學童只要拿期中考任何一科85分以上的考卷，就可以來領取。因為來的親子太踴躍，警方也出動關心秩序。
宸佑水產公司業者朱祥維說，過去曾辦過類似活動，但有的都是家長拿著小孩的考卷來領，這次是小朋友帶著考卷親自來領，讓小朋友來領取自己的榮耀，更為有感。活動訂出85分的領取門檻，因為不見得一定要100分才是最好的，85分已鼓勵到用功的小朋友，也有進步的空間。
「要加油唷！」朱祥維把活跳跳的泰國蝦裝盒送給學童，小朋友很開心。一個學童拿了數學98分的考卷，雖然只是小小粗心錯了一題，但沒關係，下次考試要更小心。一個小男孩說，爸爸媽媽很辛苦，這些蝦子今晚可以加菜，謝謝爸爸媽媽。
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