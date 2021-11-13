快訊

雪山下大雪讓山友驚呼連連 圈谷積雪逾10公分

父女對決！ 杜特蒂與長女都將參選菲律賓副總統

民眾擠爆屏東縣民公園 搶看優人神鼓「天地共舞」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出。記者陳弘逸／攝影

享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，由舞者剛柔並濟的肢體表演，融合氣勢磅礡的鼓聲，為觀眾帶來感官與心靈的藝術饗宴。演出現場，擠滿前往觀賞的人潮，縣長潘孟安也出席在開演前祈福儀式，趁後疫情時代，透過藝術展演傳遞溫暖療癒的力量。

這場「優人神鼓」戶外公演，將屏東縣民公園打造成沉浸式劇場，在「地景劇場」、「在水一方」、「秘境花園」、「地坑」及「糖晶體廣場」五處獨特的地景空間，演出多首磅礡擊樂與經典劇目「聽海之心」，

文化處表示，這場演出不只讓民眾定點看表演，更可以跟隨著表演者一同飽覽整個園區，感受地景與藝術融合的精彩對話，並在優人神鼓的表演融合藝術、武術、舞蹈等的演出，讓現場觀眾沈醉在震撼的樂聲與節奏，靜心感受天地之美。

潘孟安說，屏東縣民公園已連奪十座國際獎座，是全台首座工業遺構水岸公園，除提供縣民散步休憩，縣府更規畫「日落劇場」，將於每個周末六日午後邀請國內表演藝術團隊，用豐富的藝文饗宴滿足民眾，營造多元化、可近性的休閒空間。

享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，現場擠滿前往觀賞的人潮。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，現場擠滿前往觀賞的人潮。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，現場擠滿前往觀賞的人潮。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，現場擠滿前往觀賞的人潮。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，現場擠滿前往觀賞的人潮。記者陳弘逸／攝影
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，現場擠滿前往觀賞的人潮。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 劇場 優人神鼓

延伸閱讀

2021屏東獎出爐 2名碩士班學生奪首獎

五百多件創作投入屏東獎角逐 最終優選、入選結果出爐

掛上街頭看板「還我清白」 蘇震清：明年屏東縣長選舉不缺席

遊學不必捨近求遠 屏東6大主題遊程體驗在地文化

相關新聞

民眾擠爆屏東縣民公園 搶看優人神鼓「天地共舞」

享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，由舞者剛柔並濟的肢體表演，融合氣勢磅礡的鼓聲，為觀眾帶...

延續迎王熱度！東港延長每天限量100顆免費茶葉蛋活動

屏東在地觀光業者在東港迎王平安祭典期間，在大鵬灣遊客中心免費提供茶葉蛋，供朝聖信徒、遊客享用，因回響熱烈，鵬管處送限量茶...

屏東萬年濕地群維護有成 縣府申請畫設國家級重要濕地

屏東九如鄉萬年濕地群占地28公頃，每天廢水處理量約3.5萬公噸，經縣府環保局努力維護，濕地環境幽美、生態豐富，並向內政部...

高雄龍皇慈善會跨區送愛 關懷屏東內埔弱勢鄉親

天氣漸漸變冷，高雄湖內區台灣龍皇慈善會啟動歲末年終關懷，今天跨區配合屏東縣內埔鄉鄉公所舉辦「110年歲末祝福關懷慰問慈善...

秋鬥行腳登場 從總統、行政院長故鄉出發北送民主春天

一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午步行出發，傍晚會抵達鳳山，預計30天走到台北，期盼從「台灣尾走到台灣頭」，沿途呼籲民眾「反萊豬、保健康；護藻礁、顧生態」

台東疫後振興優惠大好康 旅遊消費能抽獎、享補助

台東縣政府為刺激疫後觀光旅遊與在地消費，加碼推出「愛購台東抽獎」及「觀光振興補助」措施，讓民眾來台東消費不僅能月月抽獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。