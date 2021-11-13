民眾擠爆屏東縣民公園 搶看優人神鼓「天地共舞」

享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，由舞者剛柔並濟的肢體表演，融合氣勢磅礡的鼓聲，為觀眾帶來感官與心靈的藝術饗宴。演出現場，擠滿前往觀賞的人潮，縣長潘孟安也出席在開演前祈福儀式，趁後疫情時代，透過藝術展演傳遞溫暖療癒的力量。

這場「優人神鼓」戶外公演，將屏東縣民公園打造成沉浸式劇場，在「地景劇場」、「在水一方」、「秘境花園」、「地坑」及「糖晶體廣場」五處獨特的地景空間，演出多首磅礡擊樂與經典劇目「聽海之心」，

文化處表示，這場演出不只讓民眾定點看表演，更可以跟隨著表演者一同飽覽整個園區，感受地景與藝術融合的精彩對話，並在優人神鼓的表演融合藝術、武術、舞蹈等的演出，讓現場觀眾沈醉在震撼的樂聲與節奏，靜心感受天地之美。