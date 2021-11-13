民眾擠爆屏東縣民公園 搶看優人神鼓「天地共舞」
享譽國際的優人神鼓今天下午以「天地共舞」為題，於屏東縣民公園演出，由舞者剛柔並濟的肢體表演，融合氣勢磅礡的鼓聲，為觀眾帶來感官與心靈的藝術饗宴。演出現場，擠滿前往觀賞的人潮，縣長潘孟安也出席在開演前祈福儀式，趁後疫情時代，透過藝術展演傳遞溫暖療癒的力量。
這場「優人神鼓」戶外公演，將屏東縣民公園打造成沉浸式劇場，在「地景劇場」、「在水一方」、「秘境花園」、「地坑」及「糖晶體廣場」五處獨特的地景空間，演出多首磅礡擊樂與經典劇目「聽海之心」，
文化處表示，這場演出不只讓民眾定點看表演，更可以跟隨著表演者一同飽覽整個園區，感受地景與藝術融合的精彩對話，並在優人神鼓的表演融合藝術、武術、舞蹈等的演出，讓現場觀眾沈醉在震撼的樂聲與節奏，靜心感受天地之美。
潘孟安說，屏東縣民公園已連奪十座國際獎座，是全台首座工業遺構水岸公園，除提供縣民散步休憩，縣府更規畫「日落劇場」，將於每個周末六日午後邀請國內表演藝術團隊，用豐富的藝文饗宴滿足民眾，營造多元化、可近性的休閒空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言