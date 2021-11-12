教授聯展國際級創作　高中生置入性學習省力省時

國立溪湖高中今天舉辦年度運動會，「跨築．新聲」明道大學教授聯展同時開幕，微電影、動漫、繪畫和建築模架不但呈現4個學系的辦學特色，也是國高中生感興趣的創作題材，溪湖高中將邀請鄰近學校師生參觀，傳遞藝文之美的正能量。

數位設計、景觀與環境設計、中華文化與傳播、時尚造型4個學系教授，各提供作品參加「跨築．新聲」展覽，數位設計學系展出類似戰鬥美少女的專業動漫，景觀與環境設計學系展出搭建築竹架的裝置藝術，中華文化與傳播學系播放微電影，時尚造型學系展出油畫。

策展人中華文化與傳播學系主任林勤敏說，教授聯展作品都是一時之選，例如中華文化與傳播學系老師詹皓中的影視作品入選英、印、義等國家，也獲選第一屆環境生態為最佳長片獎和導演獎，此外，教授聯展作品之中唯一一名學生作品是中華文化與傳播學系碩一學生郭建甫，展出動態照片集「玉」，也相當有可看性。

詹皓中與金曲獎得獎人林生祥、生祥樂隊合作，拍攝「對面烏（破布子）」MV，也和金曲獎獎得獎人謝銘祐合作，拍攝「青春的彼齣戲」MV，都在聯展會場放映；他說，林生祥跟阿公、阿婆閒聊，把閒聊內容寫成歌，頗具文化與歷史的記錄意義，另外文傳系師生耗費一個月合力拍攝「阿文」微電影當作招生影片，和對面烏輪流放映，讓國高中生了解傳統文化可融入科技。

文傳系碩一學生郭建甫原本覺得讀書用處不大，高中畢業後入伍服役，退役後陪朋友到明道大學面試入學，被文傳系課程吸引，入學發現可以學的東西很多，他到台中市大肚磺溪書院拍照，製成影片，片名為「玉」，他的人生像玉，需要琢磨，重拾書本和學習攝影等新技能，他發現讀書其實很有趣。

國立溪湖高中校長楊豪森說，溪湖高中力邀明道大學4個學系舉辦聯展，溪高師生不用到外地就能觀賞到國際級水準的創作，實是很有福氣，對於想學設計與研究地方文化的溪高學生而言，這是非常好的「置入性學習」，可提升學生自主學習的研究能量與觸角，溪高將邀請鄰近學校師生參觀，讓藝文之美的正能量能傳播給溪湖地區。