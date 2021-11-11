青春活力齊飛揚 南光高中校慶啦啦隊競賽14隊展現創意

台南南光高中校慶系列活動，為展現出校園的活力與青春，並鼓勵學生從事健康的休閒活動，今天上午舉辦「啦啦隊競賽」，由高一及國二學生擔綱，14支參賽隊伍極盡創意巧思，賣力演出，師生感受到學生熱情奔放創意無限，為校園帶來歡樂熱鬧的氣氛。勝出的班級（高中、國中各取前兩名）將在11月20日74周年校慶大會中表演。

南光高中「啦啦隊創意競賽」，各班精銳盡出，粉墨登場，學子發揮創意在造型、隊形、動作上變化，導師也豁出去與學生共舞，全場尖叫聲不斷，簡直HIGH翻天，最後由高中部高一勤、高一忠、高一愛及國中部國二仁、國二誠拔得頭籌！

校方表示，啦啦隊表演一直是每年校慶運動會最引人注目的重頭戲之一，為校慶增添光采，學生們也非常重視珍惜這難得的機會，利用課餘時間到校練習，藉由活動的參與，增加班上的向心力與歸屬感，發揮合群互助的團隊精神，實在是難能可貴。