新北與台北市立大學簽MOU 為高中生訂專班課程

新北市府教育局今天與台北市立大學簽訂課程合作備忘錄，為新北高中生量身打造熱門議題的專班課程，結合實作找到自己的興趣，並可獲得課程認證與修課證明。

在副市長劉和然見證下，市府教育局副局長歐人豪今天在市府與台北市立大學代理校長邱英浩一起簽訂課程合作備忘錄，強化新北市的高中與大學共創合作學習。

邱英浩致詞時表示，大學是知識的引擎不設圍牆，邀請新北市高中生探討當前大環境熱門議題，包括物理、化學、閱讀、自然人文、海洋、環境以及科普知識。

他說，教授李權倍將帶領學生實作探討潔淨再生能源的開發及節能技術；教授古建國將以空氣品質pm2.5偵測為例，整合科學知識、程式設計、遠距系統製作與美學欣賞；教授林明聖將透過實地探查，以地質學角度切入，探索台北盆地形成之謎。盼透過這些趣味及生活化先修課程，協助高中生提早與大學接軌。

劉和然表示，新北無論在人口、人才、教育團隊都有厚實根基，過去與台北市立大學合作線上課程平台及網路選修，這次更開設16門實體課程，為雙北教育文化合作跨出一大步。

教育局中等教育科長吳佳珊接受中央社記者訪問時表示，將持續與各大學合作，希望囊括所有學群，讓有興趣探索大學知識殿堂的高中生，找到自己的興趣與方向，並利用自主學習時間，選修大學教授所開的即時線上課程，也可跨校選修參加實體短期課程，豐富學習歷程，每次修習後將得到大學端頒發修課證明。