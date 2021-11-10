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淡水正德國中藝流北海岸開跑 巡迴學校快閃表演

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
正德國中「藝流北海岸」活動正式開跑，於校園各處進行快閃表演，使孩子能一睹表演者風采。 圖／紅樹林有線電視提供
正德國中「藝流北海岸」活動正式開跑，於校園各處進行快閃表演，使孩子能一睹表演者風采。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區的正德國中「藝流北海岸」活動正式開跑，由正德國中出發，跨學制串聯北海岸共10所學校，並邀請13位表演者，巡迴入校，在各校下課時間，於校園各處進行快閃表演，使孩子能一睹表演者風采。

正德國中於今年初獲得了新北創新教育加速器進階級的肯定，以「身體解碼，穿梭在身體與藝識之間」為主題，展開為期三年的身體科技計畫，期望透過多元的課程與活動，提升孩子的身體覺察能力，並反思科技與人我的關係。

在孩子情緒起伏不定、壓力龐大的青春期，希望藉由一系列多元的、體驗性的課程活動，陪伴孩子增進對提升對自身的覺察，意識科技無所不在的影響，進而能在生活中找到身心平衡，安頓自我。

而本次活動邀請到前「太陽馬戲團」的表演者陳星合擔任活動顧問，歷經表演者招募、各校邀請、場地勘查與雙方媒合等繁複的籌備工作後，順利在正德國中展開。

正德國中校長林武龍表示，在北海岸一帶的藝文展演與資源皆較都會區稀少，因此希望藉由本次活動，讓學生在校園裡各角落，近距離欣賞表演，與表演者互動，同時也邀請表演者入班進行講座分享，讓學生有更深入地好奇與了解的機會。希望能拓展學生對身體與表演藝術的視野，帶給學生對身體與藝術更豐富的感受與想像。

德國 淡水

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