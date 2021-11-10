「接班人好戲台」倒數1個月 傳藝邀民眾看好戲
國立傳統藝術中心「傳統藝術接班人駐園演出計畫」迄今邁入第5年，今年「接班人好戲台」有歌仔戲、布袋戲、北管音樂等類型共11個團隊，演出時間原為2月到9月，每周6天、每日2場，一度受疫情疫情影響暫停2.5個月，時程順延到12月10日。傳藝表示，「接班人好戲台」本周起倒數一個月，歡迎民眾來看戲，領略傳統藝術之美。
文化部文化資產局長期培育傳統表演藝術的人才，透過推動國家級登錄重要傳統表演藝術保存者的傳習計畫，攜手國立傳統藝術中心提供展演平台。「接班人好戲台－110年傳統藝術接班人駐園演出計畫」的演出者，除了該計畫的結業藝生、習藝中的藝生，還有劇團藝術家在宜蘭傳藝園區，一同演繹國寶藝師傳承的經典劇目。
「接班人好戲台」精彩絕倫，不只常見的歌仔戲、布袋戲，也有北管音樂、滿州民謠，以及排灣族口、鼻笛等，共有23名結業藝生擔綱要角。今年的駐園演出原定2月到9月，期間遇上疫情，5月15日到7月30日通通暫停，表演因此順延到12月10日。
傳藝提到，「接班人好戲台」今起倒數一個月，本周有「台灣第一苦旦」廖瓊枝的歌仔戲文教基金會帶來《宋宮秘史》，就是耳熟能響的狸貓換太子，接下來還有台北木偶劇團、陳錫煌傳統掌中劇團、延樂軒北管劇團，以及弘宛然古典布袋戲團，歡迎民眾把握機會來看好戲。
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