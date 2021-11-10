玄奘大學藝創系張家豪 奪聯邦美術新人首獎

玄奘大學藝術與創意設計學系學生張家豪以「日常的隨意」系列作品，榮獲第24屆「聯邦美術新人獎」首獎，不僅獲得40萬元獎金，也創下該獎項最年輕的首獎得主紀錄。

「聯邦美術新人獎」為界內年度盛事之一，提供藝術新秀們「被看見」的閃耀舞台。

玄奘大學指出，張家豪從小熱愛繪畫，在每個求學階段均受到諸多老師的提點與鼓勵，就讀復興美工高三時即獲得「全國學生美展」西畫類首獎。

面臨大學升學選擇時，張家豪雖然透過獎項可申請到公立學校就讀，但他清楚自己在每個階段所追求的目標，思考自己如何在創作上獲得昇華成長，經過多方的比較，最終以榜首考上玄奘大學藝創系就讀。

張家豪說，上大學後，希望透過生活的感悟及學習，讓作品能不斷的昇華，也希望畢業後可以繼續念研究所，往藝術創作之路不斷的邁進。這次參賽的 「日常的隨意」系列作品，主要是描寫從小生長在嘉義農村的自己，對於城市的快節奏及生活的條條框框一直無法適應，在多年後仍然懷念起小時候農村生活的點點滴滴，也許很隨意，也許無慾而為，借此懷鄉的系列作品來表現自我心靈的深處。