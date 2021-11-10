「班班有冷氣」2022年2月完成 澎湖學子夏日有冷氣吹

行政院長蘇貞昌去年7月宣布全國中小學教室全面裝冷氣，澎湖縣政府教育處表示，全縣51所國中小，明年2月可完成裝設班班有冷氣目標，炎熱的盛夏期，學生就可在涼爽舒適的冷氣教室內上課，大幅提高學習成效。

根據澎湖縣政府教育處新聞稿，處長蘇啟昌表示，配合中央「班班有冷氣」政策，全縣51所國中小，其中國中14所、國小37所，包括國小附設幼兒園，總共有743間教室，全部裝設冷氣。

縣長賴峰偉則要求業者要加速設置，全力趕工，力拚年底前能完成裝設，如期如質在民國111年夏天起，不分城鄉或離島，學生上課時，班班都有冷氣吹，不會在上課時滿頭大汗。

蘇啟昌表示，澎湖國中小班班有冷氣計畫，總經費達新台幣2億4000萬元，中央前瞻基礎建設經費及特別統籌分配稅款補助2億2000萬元，縣府自籌2000萬元，區分成電力系統、冷氣採購及能源管理等3大系統改善工程，今年7月已完成發包作業，冷氣部份大致完成安裝，電力系統正加緊施作中，各項工程進度執行順利，目前整體進度逾50%，可望在明年2月全面完成。