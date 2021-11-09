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台灣建築獎國際建築師多遭淘汰 評審：炫耀的時代已過去

TCCF創意內容大會明開幕 賴清德搶先體驗虛擬線上KTV

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
副總統賴清德（左）與文策院董事長丁曉菁（左二）昨晚出席「創意內容大會」開展記者會，並參觀VR展區。記者侯永全／攝影
副總統賴清德（左）與文策院董事長丁曉菁（左二）昨晚出席「創意內容大會」開展記者會，並參觀VR展區。記者侯永全／攝影

2021「TCCF創意內容大會」明天於台北松山文創園區開幕，今晚邀請副總統賴清德、文化部次長李靜慧與文創產業界代表，搶先體驗虛擬線上KTV等「未來內容展」。策展人王騰崇介紹，虛擬線上KTV「Party On」是利用虛擬與5G的技術，讓不同地點的人們能在雲端上一起相聚唱歌。文策院院長李明哲表示，期望透過「未來內容展」的種種感官新體驗，為台灣文化內容市場帶來全新的未來感知震撼。

由文策院舉辦的「TCCF創意內容大會」，今年推出「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」與「未來內容展」三大區塊，並新增「接下來練習場」與「花園練習」周邊串聯活動。

賴清德致詞時表示，長久以來他一直有一個夢想，希望經由文化人的創意與活力，與5G時代的科技結合，透過跨部會、跨領域、跨平台的合作，把台灣感人的故事傳達給全世界、重塑台灣在世界的文化形象。他指出，文化內容產業要蓬勃發展，必須具備五個元素，第一是文化人的創意與活力，第二是台灣的文化歷史以及感人的故事，第三是科技，第四為政府的協力，最後則是著重國際。他表示，政府會持續支持文化內容產業發展，將台灣的文化形象傳遞給全世界。

其中「未來內容展」策展主軸為「未來宇宙遊戲場」，匯集了十五項VR、互動藝術，包括新媒體藝術家黃心健的VR作品「輪迴」，台英法合製的VR作品「Bedlam」等。文策院董事長丁曉菁指出，近期元宇宙話題發燒，文策院期待透過TCCF展會與業界分享未來內容跨產業發展的最新趨勢，為新網路時代來臨做好準備。

文策院 文創產業

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