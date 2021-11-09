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幫學生一探流行音樂堂奧 新北光仁中學新課程超專業
新北光仁中學與音樂科技學院基金會(MTI)合作，請講師到校教導專業人士常用的數位音樂編輯器等，讓學生拓展未來職涯範圍。
光仁中學獲新北創新教育加速器支持，辦理「藝術工場on Line」計畫，結合業界與大學資源，開辦微型音樂劇、數位音樂、多媒體音樂與社群媒體製作等多元選修，打開音樂學習視野，對未來發展有更多想像。
數位音樂課借重校友倪重華創辦的MTI資源，導入音樂製作的專業師資，指導學生使用Ableton數位音樂編輯器，了解不同曲風特性，及早與業界接軌。
講師張耀仁解釋，音樂這一行雖然很仰賴創意跟靈感，但專業工作者不可能沒靈感就不上班，Ableton這樣的數位音樂工作站（Audio Work Station,AWS）能夠系統化的幫助專業人士跨過沒靈感的時候。在學期間先學會，對之後求職幫助很大。
MTI專案經理王麒瑞指出，台灣的音樂教育較少碰觸AWS，若想進軍音樂幕後，只能畢業後先從錄音室打雜做起，邊看邊學，苦熬幾年等待發展機會。多數人是大學畢業才接觸到幕後製作的知識，已錯過創意想法最豐富、學習力最強的黃金時期，實在可惜。
光仁中學高三學生李承勳國中開始接觸Ableton，認為自學有瓶頸，很高興學校開課，可以學到專業知識。雖然念普通班，但他未來想申請應用音樂科系。音樂班的高二學生彭鼎洋表示，音樂班經常是學習與演奏古典音樂，參加數位音樂課程是想了解如何做曲，AWS概念可以讓他高三時同時準備音樂系跟應用音樂科系的申請。
教育部已核准大學設立流行音樂產業學系，光仁中學的開課設計是讓有意走這行的學生，盡早了解產業趨勢，在傳統中找到創新路。
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