亞太胡琴樂團台南校園巡演 二胡創新技法與學童相見歡

亞太胡琴樂團舉辦校園巡迴演出，今天到台南山上國小，團員們展現精湛技巧，讓學童感受二胡優美樂音，也透過有趣的聲音模擬和學童互動，二胡化身火車汽笛，還能學鳥叫，甚至唸詩，小朋友都覺得很神奇；由短短一個小時演出沒有冷場。

亞太胡琴樂團創辦人王文隆指出，樂團成立的宗旨在藝術扎根，誘發學童對音樂產生興趣，進而為國樂培育具創造力的下一代；有鑑於城鄉音樂資源分布不均，樂團從2012年開始募款舉辦偏鄉巡迴演出，獲得全興資源再公司等企業熱心長期贊助，這幾年來巡演場次已近400場，把音樂種苗散播到各地。

王文隆說，除了推動二胡樂器，樂團也致力復育本土藝術，包括目前逐漸受到關注的太平歌陣，透過有趣的分享，也讓學童對本土文化多一層認識。