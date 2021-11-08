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亞太胡琴樂團台南校園巡演 二胡創新技法與學童相見歡
亞太胡琴樂團舉辦校園巡迴演出，今天到台南山上國小，團員們展現精湛技巧，讓學童感受二胡優美樂音，也透過有趣的聲音模擬和學童互動，二胡化身火車汽笛，還能學鳥叫，甚至唸詩，小朋友都覺得很神奇；由短短一個小時演出沒有冷場。
亞太胡琴樂團創辦人王文隆指出，樂團成立的宗旨在藝術扎根，誘發學童對音樂產生興趣，進而為國樂培育具創造力的下一代；有鑑於城鄉音樂資源分布不均，樂團從2012年開始募款舉辦偏鄉巡迴演出，獲得全興資源再公司等企業熱心長期贊助，這幾年來巡演場次已近400場，把音樂種苗散播到各地。
王文隆說，除了推動二胡樂器，樂團也致力復育本土藝術，包括目前逐漸受到關注的太平歌陣，透過有趣的分享，也讓學童對本土文化多一層認識。
他說，全興資源再生總經理李英桐除長期出錢出力，還協助開設二胡班，鼓勵學員帶著二胡去旅行，透過美感體驗，讓樂音飄飄處處聞，成為這一次校園巡演主要幕後推手。
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