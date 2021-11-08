浪浪進入圖書館陪伴閱讀 小朋友對寵物講故事更鮮活

高雄市立圖書館今年陸續在5間分館試辦，開放浪浪們進以寵物犬陪伴閱讀的角度進入圖書館，讓閱讀有了嘗試與創新。各分館的活動不一，有毛小孩陪一起聽故事，也有小朋友為寵物講故事，還有以線上寵物視訊方式分享，未來還要研擬邀請導盲犬到視障主題分館。

高市圖延續世界閱讀日療癒的精神，先後在大社、湖內、燕巢、草衙與三民分館，與動保處合辦「世界閱讀日—毛小孩入館」相關活動，每場活動與毛小孩的結合皆有不一樣的展現。像燕巢分館引進寵物犬時，讓小朋友嘗試在閱讀時旁邊有毛小孩靜靜的看著小朋友看書，透過這樣的方式，小朋友多了一種安心療癒感；寵物犬到湖內分館時，則是邀請動保處人員為小朋友說故事並且示範與狗狗的正確互動，讓孩子們擁有善待動物的好觀念；另外草衙分館則是以線上寵物視訊方式，主人們與講師互相彼此交流。

三民分館又換了個方式歡迎毛小孩入館，擺脫以往總是大人為小朋友示範說故事的形式，這次換成由小朋友為毛小孩說故事。有些孩子面對人群說話、說故事或是接觸人群時，可能會感到緊張或是備感壓力，但換成對毛小孩說故事時，小朋友個個變成了故事達人，家長們也發現這種方式增進了小朋友不少的信心與敘事表達能力。

高市圖代理館長林奕成表示，雖然世界閱讀日每年僅有一天，但閱讀日的精神是為了鼓勵民眾培養閱讀習慣，並深植於日常生活中，高市圖加以延伸。而狗狗是人類最好的朋友，寵物犬陪伴閱讀能夠幫助孩童找到閱讀的樂趣並增強信心，很多時候毛小孩們能夠緩和孩童們在閱讀朗讀上的緊張情緒，世界閱讀日結合毛小孩共讀的活動下，不僅試著將閱讀轉化為更加日常，也能讓大人與小孩一同了解如何正確善待動物生命。。