語文能力養成 ／「修辭」有看沒有懂 沒跟吳桐老師學難怪你不會

第一次段考剛過，國一同學還在抱怨修辭看不懂，分不清嗎？那就表示你的觀念沒弄清。看看國文補教名師怎麼講解「摹寫修辭」，吳桐老師會用最有趣的範例，最簡單的說明，深入淺出的帶著同學釐清觀念，並找出關鍵字，不只要幫你有效率的學習，更要為你打好基礎的語文能力。

摹寫修辭：是指對事物的各種感受，加以形容描寫的修辭法。吳桐老師更解析「用五種感覺(視、聽、嗅、味、觸)臨摹」，條列五種感覺的關鍵文字，例如：視覺的關鍵字：營造出畫面感的顏色、形狀、動作；聽覺的關鍵字：○○聲、狀聲詞；嗅覺的關鍵字：○○香、○○臭、○○味：味覺的關鍵字：五味(酸、甜、甘、辛、鹹)、口感；觸覺的關鍵字：溫度、溼度、觸感……。一一破解你的迷思。

修辭難嗎？掌握關鍵重點就不難，吳桐老師幫你破解迷思。修辭中的「摹寫法」只要掌握「五感臨摹」的祕訣，熟記關鍵字，就能事半功倍，累積語文能力，輕鬆應付各種大小考，讓你無往不利。