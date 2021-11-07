師大古蹟禮堂音樂會 為百年建校暖場
臺灣師範大學音樂學院今天下午在該校古蹟禮堂，舉辦《經典．傳承》音樂會。音樂會由「未來音樂大師培育計畫」策劃產出，國際絃樂經典合奏。
節目由師大音樂學系絃樂團新鮮人拉開序幕，絃樂團公演是師大音樂院的年度盛事。選自知名歌劇的樂曲演出、新生代學生指揮家站上舞台，壓軸則為結合培育計畫團隊中的國內知名樂團眾音樂家，拉奏出極具戲劇性效果的美麗與溫柔。
音樂學院院長廖嘉弘指出，「未來音樂大師培育計畫」是師大為提升台灣音樂發展直達國際能見度的一項重要計劃。年輕音樂家的養成，不會侷限在特有的表演型態。在排練的段落，廖院長特別安排同學們「披薩小聚」，就是希望同學能體現生活中的默契與人際間的培養，皆是超越學術與技術層面核心價值的關鍵。
廖嘉弘說，雖說向國外取經有其必要性，但本土資賦優異人才並不缺乏。台灣若能成為有目共睹的國際標竿，才是實踐人才培育所獲得的最大效益。
恰逢迎接2022年師大建校百年，此場音樂會，在疫情露出曙光之際演出，堪稱師大暖壽音樂會。
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