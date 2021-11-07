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中一中美術老師返鄉推動寫生團 帶鄉親記錄在地美好

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今天上午民眾齊聚鹿草竹園國小操場，在畫布上盡情揮灑，紀錄鹿草美好的人事物。記者莊祖銘／攝影
今天上午民眾齊聚鹿草竹園國小操場，在畫布上盡情揮灑，紀錄鹿草美好的人事物。記者莊祖銘／攝影

台中一中美術班教師鄭炳煌2016年起推動「全國寫生日」鹿草寫生團，從最初僅5個人參加，今年以「草地上的午餐」為主題，報名人數逾50人，今上午民眾攜家帶眷齊聚在嘉縣鹿草竹園國小操場，搭設帳篷、畫架，盡情揮灑色彩。

「寫生的過程像在為家鄉拼圖，也拼出自己生命的甜美回憶。」鄭炳煌嘉義高商廣告設計科畢業後，離開鹿草遠赴外地發展，2012年返鄉號召寫生同好共組鹿草寫生會，2016年首率鄉親參加全國寫生日。

鄭炳煌回憶第一屆活動參加人數僅5人，今年參加人數突破50人，也是歷年最多，許多人甚至遠從台中、南投而來。

今年活動辦在鹿草鄉竹園國小前竹子脚小公園，以「草地上的午餐」為主題，民眾自備帳篷、地墊，草地上滿是色彩繽紛的小風車，藝術家們拿著畫布，在輕音樂薰陶下，徜徉在繽紛色彩世界。

活動免報名、免費用，鄭炳煌說，許多寫生會以辦展為目的，但他希望藉由寫生會陶冶性情外，繪畫過程中也能紀錄鹿草在地的美好。

80歲陳先生20餘年前從阿根廷回到鹿草照顧年邁父母，約7年前加入鹿草寫生團後，便對繪畫產生濃厚的興趣，「繪畫是年輕時候的夢想」，他靦腆地說，儘管現在畫的還不是很好，但會再加油，繼續畫下去。

除了寫生之外，野餐的餐桌佈置是整個場地的最大亮點，鄭炳煌號召鄉親來草地共用午餐，以在地的豆韱麵及煎粿為主餐，松竹社區發展協會也特別加菜，歡迎鄉親一起體驗草地人道地的人情味。

今天上午民眾齊聚鹿草竹園國小操場，在畫布上盡情揮灑，紀錄鹿草美好的人事物。記者莊祖銘／攝影
今天上午民眾齊聚鹿草竹園國小操場，在畫布上盡情揮灑，紀錄鹿草美好的人事物。記者莊祖銘／攝影
今天上午民眾齊聚鹿草竹園國小操場，在畫布上盡情揮灑，紀錄鹿草美好的人事物。記者莊祖銘／攝影
今天上午民眾齊聚鹿草竹園國小操場，在畫布上盡情揮灑，紀錄鹿草美好的人事物。記者莊祖銘／攝影

南投 野餐 嘉義

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