學童研發不倒五斗櫃、秒收晒衣架 IEYI世界發明展奪金

高雄市三民區東光國小代表台灣區參加「2021 IEYI世界青少年發明展」競賽，作品「不倒五斗櫃」、「秒收晒衣架」獲得金牌；繪畫作品「依伊衣布」，則在青少年發明展未來科技繪畫類中獲得銀牌。

另此次競賽，因為疫情關係，「2021 IEYI世界青少年發明展」全部改以線上競賽，所有參賽作品都必須以英語介紹內容或應答。 東光國小校長何惠玲表示，小朋友從生活中找到問題，並培養孩子問題的解決能力，這些設計發想來自日常，以最簡單的方式與想法，兼具實用與創意的發明，獲得多數評審青睞，高雄學子也展現國際交流的能力與素養。

學童黃聖承、王苡蕎、唐湘詒的作品「不倒五斗櫃」，發想來自避免學齡前幼兒免於因櫃子傾倒而受傷或死亡。這款安全不倒五斗櫃，是藉由「連桿機構」牽引櫃體下方的重心支臂向前伸出，產生拮抗櫃體傾倒的力矩，進而穩定重心。這項聰明的設計不僅拿下金牌，也已申請到專利權。

金牌得獎作品「秒收晒衣架」則讓平常曬衣物變得輕鬆方便許多，只要輕拉晒衣架拉片開關，夾子上的所有衣物即可同時掉落，既省時又省力。

全球疫情嚴峻，伴隨著嚴動空氣汙染，身上衣服常沾滿許多肉眼看不見的病菌，讓清洗衣服變成困擾的事情。五年級學生劉亦晴畫出的「依伊衣布」，是依照自己的衣服、布料處理洗衣服丶晾曬衣服及收摺衣服的一種整合式的科技機器，透過遠端遙控冼衣中心裡的精靈一貫作業，這樣的設計可整理大量衣服。尤其是育幼院、老人養護中心及醫院等，要洗的衣服很多，若有依伊衣布，就能解決生活上「衣」的問題。此作品獲得青少年發明展未來科技繪畫類銀牌。