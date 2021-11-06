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竹縣文山國小校園「與自然共存」 學生數逆勢回流

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍走廊設計寬敞，還有可以休憩的座椅。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍走廊設計寬敞，還有可以休憩的座椅。記者張裕珍／攝影

新竹縣新埔鎮文山國小座落犁頭山半山腰，老舊校舍改建融入自然生態，不僅為了2棵百年楓香樹後退校舍格局，也將水溝改造成具生物多樣性的砌石渠道，校園環境處處蟲鳴鳥叫，吸引不少家長跨區讓孩子就讀，學生逆勢成長至87人，比去年多了10人。

文山國小新建校舍斥資9034萬元，結合新埔鎮在地三街六巷九宗祠的多巷弄可防北風概念，校舍內每個轉角就有公共空間、每個通廊都有窗景式的借景，由於校舍位處半山腰，透過水土保持工程設計，依山勢而建的新校舍能涵養水資源、防強降雨沖刷。

校方今天舉行文山國小校舍改建落成剪綵典禮，縣長楊文科也到場祝賀，對充滿自然生態環境的校園環境相當滿意。他說，樂見新竹縣鄉間小校也能走出自己的特色與風格，不僅學區內學生逐步回流，也讓竹北地區的孩子有就近就讀森林小學的新選擇。

文山國小內自然生態豐富，最為人津津樂道的是校園中間的老楓香樹群，樹齡已有200多年。校方說，原本有3棵楓香樹，但其中1棵罹患褐根病已移除，剩餘2棵每年都有林務局樹醫協助照護，為讓「楓香爺爺」繼續茁壯，新校舍也因此有了退避設計。

「校園以自然共存，是小而美的學校！」教導主任林詩敏說，校園重視自然生態，由於新校舍洗手台水流會流入自然渠道，因此禁用有化學物質的洗手乳、洗碗精，平時上課聽得見蟲鳴鳥叫，還看得見鳳蝶、樹蛙甚至蒼鷹出沒，班級命名也以此為巧思。

林詩敏也提到，雖然新建了校舍，但校園還是保留了不少昔日景貌，像是國父銅像、司令台、遊戲設施，還請學生幫落漆的國父銅像重新彩繪一番，也重新「復刻」了紅土操場，讓回來的校友都能找到求學回憶，更吸引不少竹北、竹市的孩子來就讀。

校長王恭志說，由於校舍位處半山腰，施工困難重重，很感謝縣府、歷任師長以及營造單位的幫助，讓新校舍得以完工，文山國小也目標朝實驗教育辦學的理念努力，目前也透過大走廊廣場等空間進行混齡教學，未來將繼續努力辦學，打造新教育園地。

新竹縣新埔鎮文山國小新校舍為了2棵老楓香生長，有了退避設計。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍為了2棵老楓香生長，有了退避設計。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小2棵老楓香是校園的珍貴老樹，被學生稱作「楓香爺爺」。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小2棵老楓香是校園的珍貴老樹，被學生稱作「楓香爺爺」。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍完工，強調以自然共存。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍完工，強調以自然共存。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍多處設計令人驚艷，五年級教室有閣樓可以休息。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小新校舍多處設計令人驚艷，五年級教室有閣樓可以休息。記者張裕珍／攝影
新竹縣新埔鎮文山國小校園還保留國父銅像，學生幫忙重新彩繪，讓畢業的學生都很驚艷。記者張裕珍／攝影
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自然生態 新竹

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