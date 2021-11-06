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賀！ 雲林獎助影片參加國際電影展 奪最佳獨立影片

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝

雲林之美再獲國際認證！由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件，以獨到生動風格，拍攝作品《Feelin' Yunlin-A Wide-eyed Wander in Taiwan》影片，不僅勇奪徵片冠軍，參加「葡萄牙國際觀光電影節」更榮獲最佳獨立影片獎項（Best Independent Film），雲林縣長張麗善恭喜王俊仁導演，再次讓世界見證雲林的真、善、美！

雲林縣府辦理公用頻道影片徵件活動，去年導演王俊仁以「親身體驗」角度，拍攝雲林在地人文、歷史、美食、傳統民俗及農漁民揮灑汗水歷程，紀錄精彩在地故事，詮釋「雲林之美」。

這部名為《Feelin' Yunlin-A Wide-eyed Wander in Taiwan》影片，榮獲雲林公用頻道影片徵件冠軍，今年3月參加「2021日本國際觀光影像節」榮膺國際組特別賞佳作，今年10月再參加「葡萄牙國際觀光電影節」從31個國家中脫穎而出，讓雲林之美，再次躍上國際。

王俊仁表示，感動⼈心的旅遊影片要親自帶著攝影機，一步一步踏訪來記錄下每段旅程所遇到人事物，長達兩個多月的拍攝，感謝許多人協助，打擊藝術團體「太日樂集」團長張呈遠，帶領團員在日出的稻田間演奏拍攝，展現出雲林澎湃的生命力，是影片最主要的靈魂橋段；百年餅舖長興餅店的第三代老闆熱情介紹，及口湖鄉採收文蛤漁民引導，讓他穿上青蛙裝下水近距離記錄下豐收的盛況，與口湖鄉最獨特的濕地生態景觀。

新聞處長羅楚東說，葡萄牙國際觀光電影節（ART & TUR -International Tourism Film Festival）是國際旅遊電影節協會（CIFFT）選拔全球14個代表旅遊影展之一，更是所有觀光旅遊、廣告媒體及製作人的重要獎項，王導演獲獎受國際肯定，也給國內影視產業一個啟發，也顯示出雲林豐富的人文與優質素材，希望藉以孕育更多的影視人才。

由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝
由導演王俊仁109年參加雲林公用頻道影片徵件所拍攝的影片，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎。記者蔡維斌／翻攝

雲林 電影 口湖鄉

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