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嘉義高工100周年校慶 黃敏惠、蔡碧仲同框剪綵慶賀

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
國立嘉義高工今天舉辦百週年校慶活動，嘉義市長黃敏惠(右三)、法務部次長蔡碧仲(左三)都到場慶賀。記者卜敏正／攝影
國立嘉義高工今天舉辦百週年校慶活動，嘉義市長黃敏惠(右三)、法務部次長蔡碧仲(左三)都到場慶賀。記者卜敏正／攝影

嘉義高工今天喜迎百年校慶，邀請校友返校同歡，嘉義市長黃敏惠、法務部政次蔡碧仲等人都到場慶賀，黃敏惠稱讚嘉工為台灣、為嘉義孕育優秀菁英、職人，鼓勵在校學生追求學長姐，追求卓越、挑戰自我的職人精神。

嘉義高工校長陳瑞洲與黃敏惠、蔡碧仲、家長會長林怡華等人，今天共同為嘉工百年校慶活動剪綵，並種植有「三月櫻花」之稱的花旗木，以植樹傳達「十年樹木、百年樹人」精神。

陳瑞洲表示，慶祝創校100周年原規畫一系列校慶活動，受疫情影響將校慶活動延長為全年度辦理，包括校友藝文聯展、校友珍藏影像募集、各科成果展及校園演唱會，透過活動讓師生們共度嘉工100歲生日，也讓校友們重溫校園美好。

嘉義高工創立於西元1921年4月1日，是一所技術型高級中學，前身為台南州立嘉義商業學校，1944年改辦為工業學校，並在彌陀路現址建校，百年來培育許多專技職人，黃敏惠的父親前省議員黃永欽、主持人鄭弘儀都是校友，許多校友今天都返校歡慶校慶。

國立嘉義高工今天舉辦百週年校慶活動，嘉義市長黃敏惠、法務部次長蔡碧仲都到場慶賀。記者卜敏正／攝影
國立嘉義高工今天舉辦百週年校慶活動，嘉義市長黃敏惠、法務部次長蔡碧仲都到場慶賀。記者卜敏正／攝影
國立嘉義高工今天舉辦百週年校慶活動，嘉義市長黃敏惠感謝嘉工為台灣、嘉義培育優秀職人。記者卜敏正／攝影
國立嘉義高工今天舉辦百週年校慶活動，嘉義市長黃敏惠感謝嘉工為台灣、嘉義培育優秀職人。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 返校

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