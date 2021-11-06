元大志工愛心集結 幸福日特製偏鄉學童專屬雙11大禮包
元大金控暨元大文教基金會今(6)日舉行「愛心傳承 幸福加乘」元大幸福日志工活動，22位同仁及眷屬利用假日時間，齊聚在運動用品通路「摩曼頓」士林旗艦店，包裝含有全新運動外套、褲子及鞋子的「幸福大禮包」，並親手寫下對學童的祝福小語，把對偏鄉學童的關愛透過大禮包及文字，傳遞祝福，超過160份的大禮包預計將送到台中、彰化、雲林、南投等偏鄉學童手中。
ESG(環境、社會、公司治理)是元大金控企業文化DNA，尤其在社會公益參與上，元大同仁對於公司的認同與社會關懷都展現在志工服務的投入，以元大幸福日活動為例，每次內部志工招募一開放報名隨即秒殺額滿，參加過21場志工活動的元大期貨同仁表示，參加志工活動，能有機會接觸到社會上不同的族群，在陪伴的過程中，人生存摺豐厚多筆收入；參與過14場志工服務的元大銀行志工也分享，集團的志工活動非常多元化，認識許多志同道合的公益夥伴，在服務的過程中，自己也隨之成長。
元大文教基金會表示元大幸福日活動今年已經舉辦第十年，最初是由元大志工帶著小朋友到百貨公司親自挑選想要的禮物，透過元大志工更深度的陪伴，加入體驗、理財課程，也為每位參與的偏鄉學童準備以量身打造概念的幸福大禮包，聽起來好像是簡單的任務，但背後乘載了每一個偏鄉孩童的夢想，是非常重要的使命。人生有愛就有希望，疫情雖然限制了互動距離，元大金控及元大文教基金會卻沒有停下公益關懷的腳步，元大幸福日至今共辦理過31場活動，共有5,624名學童收到專屬的幸福。
這一年多來，元大幸福日因疫情影響，由原本百人規模的大型體驗活動，調整為小型專場活動，將困難轉化成激勵成長的動能，在符合防疫規範下，由元大志工前進校園，發揮金融專業，本(11)月19號元大志工也將前往嘉義桃源國小，透過理財課程的互動，培養學童正確的金錢觀，或因為遠距教學，學童使用3C產品頻次增加，元大護理師也分享眼睛保健知識，護眼守護健康，希望同學們在溫暖的元大幸福日體驗及收到滿載志工哥哥姐姐心意的幸福大禮包後，能勇敢追夢。
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