元大志工愛心集結 幸福日特製偏鄉學童專屬雙11大禮包

元大金控暨元大文教基金會今(6)日舉行「愛心傳承 幸福加乘」元大幸福日志工活動，22位同仁及眷屬利用假日時間，齊聚在運動用品通路「摩曼頓」士林旗艦店，包裝含有全新運動外套、褲子及鞋子的「幸福大禮包」，並親手寫下對學童的祝福小語，把對偏鄉學童的關愛透過大禮包及文字，傳遞祝福，超過160份的大禮包預計將送到台中、彰化、雲林、南投等偏鄉學童手中。

ESG(環境、社會、公司治理)是元大金控企業文化DNA，尤其在社會公益參與上，元大同仁對於公司的認同與社會關懷都展現在志工服務的投入，以元大幸福日活動為例，每次內部志工招募一開放報名隨即秒殺額滿，參加過21場志工活動的元大期貨同仁表示，參加志工活動，能有機會接觸到社會上不同的族群，在陪伴的過程中，人生存摺豐厚多筆收入；參與過14場志工服務的元大銀行志工也分享，集團的志工活動非常多元化，認識許多志同道合的公益夥伴，在服務的過程中，自己也隨之成長。

元大文教基金會表示元大幸福日活動今年已經舉辦第十年，最初是由元大志工帶著小朋友到百貨公司親自挑選想要的禮物，透過元大志工更深度的陪伴，加入體驗、理財課程，也為每位參與的偏鄉學童準備以量身打造概念的幸福大禮包，聽起來好像是簡單的任務，但背後乘載了每一個偏鄉孩童的夢想，是非常重要的使命。人生有愛就有希望，疫情雖然限制了互動距離，元大金控及元大文教基金會卻沒有停下公益關懷的腳步，元大幸福日至今共辦理過31場活動，共有5,624名學童收到專屬的幸福。