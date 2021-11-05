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台灣之光！嘉縣和睦國小獲世界青少年創客發明展2金牌
嘉義縣中埔鄉和睦國小參加今年世界青少年創客發明展 (IEYI)國際賽，主辦單位日前公布評審結果，和睦團隊奪得2 金及1特別獎殊榮，為國爭光，榮獲金牌獎作品：「高效衛生施肥系統」、「追熱滅火飛彈車」；特別獎作品：「自動換水水族箱」。
縣長翁章梁下午由教育處代理處長李美華、中埔鄉長李碧菁、議員陳柏麟陪同，表揚祝賀和睦校長陳振興及獲獎師生，翁說，適性揚材理念逐步落實，學生找到屬於自己亮點及學習興趣，揚名國際。
金牌作品「高效衛生施肥系統」是學生劉議鎂、何季穎、陳佩妤登山發現沿途蚊蠅多，不斷傳出臭味，查資料得知是農作使用有機肥料外露在土壤表面，蚊蟲孳生，為解決問題，3人討論出高效能環保施肥系統，利用超音波自動偵測植物高低，將肥料有效率送到地底，提升農作物吸收營養效率，避免蚊蟲孳生，防止水源優養化。
金牌作品「追熱滅火飛彈車」，是學生張博勛、曾宇賢、羅子睿有感於火災發生，消防隊員要冒生命危險救火，從自然課得知響尾蛇靠身上紅外線感覺器官找尋獵物，同樣概念可讓機器人自動偵測火源進行滅火，創作高壓水炮滅火與自動追蹤熱源的車輛，迅速抵達火源進行最有效源頭式滅火。
特別獎「自動換水水族箱」，是學生林雨柔、劉佳盈、黃冠溥發現家中的水族箱須固定時間換水，運用連通管原理及高低水位差與資訊課學習的Arduino板自動控制注水，達到節水與省時省力的換水。
這三組作品都是結合AI設計，並兼具環保、便利及實用的發想，用創意解決生活上的問題。教務主任陳勝哲及多位老師指導學生參賽，2013至今年代表嘉縣參加台灣代表隊選拔，至今榮獲4金7銀21銅7佳作優異成績，發明展賽事獲獎件數連續9年全縣第一。
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